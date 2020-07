Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

86,50 EUR -0,35% (16.07.2020, 16:10)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

86,60 EUR 0,00% (16.07.2020, 16:26)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (16.07.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Drägerwerk-Aktie nehme derzeit wieder ordentlich Fahrt auf. Erst habe der Konzern in dieser Woche besser als erwartete Quartalszahlen präsentiert, jetzt beflügle die Nachricht, dass die Produktionskapazitäten für Schutzmasken erhöht werden sollten. Der SDAX-Titel lege bei Xetra weitere 0,7 Prozent auf 87,40 Euro zu.Neben der Erweiterung der Produktionskapazität für Schutzmasken baue Drägerwerk zudem in Großbritannien eine Produktion für die Lieferung von Atemschutzmasken für die britische Regierung auf, habe das Unternehmen am Donnerstag bekannt gegeben. Da der Konzern im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie den Zuschlag für die Lieferung von FFP3-Masken erhalten habe, werde er eine entsprechende Maskenproduktion aufbauen, habe es weiter geheißen. Die Lieferung solle 2020 beginnen und sich bis Ende 2021 erstrecken. Drägerwerk erwarte sich daraus einen Umsatz von rund 100 Millionen Euro.Die Produktion in Großbritannien solle zusätzlich zu dem bereits bestehenden Produktionsverbund in Schweden und Südafrika sowie den ebenfalls neuen Standorten in Frankreich und den USA erfolgen. Für die Erweiterung der dann fünf Produktionsstandorte rechne Drägerwerk im Geschäftsjahr 2020 mit Investitionen in Höhe eines mittleren zweistelligen Millionenbetrags.DER AKTIONÄR habe vor einigen Wochen geraten, bei 68 Euro ein Abstauberlimit zu legen. Anleger, die das Limit länger laufen haben lassen und hier zum Zuge gekommen sind, können sich freuen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Aus charttechnischer Sicht könnte die Drägerwerk-Vorzugsaktie nun durchaus in Richtung der 100-Euro-Marke marschieren. (Analyse vom 16.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: