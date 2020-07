Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

77,60 EUR -0,51% (06.07.2020, 11:24)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

77,90 EUR 0,00% (06.07.2020, 11:39)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (06.07.2020/ac/a/nw)



Die Drägerwerk-Vorzugsaktie habe am Montag wieder Fahrt aufgenommen. Der Titel gewinne am Vormittag 1,7 Prozent auf 79,30 Euro. Zuletzt habe sich die Aktie in einer länger andauernden Konsolidierung befunden, nachdem das Papier zuvor eine wahre Rally habe hinlegen können. Im 6-Monats-Vergleich sei Drägerwerk nach wie vor die drittstärkste Aktie im SDAX hinter der SHOP APOTHEKE EUROPE, zooplus und ZEAL Network.Zum Wochenauftakt profitiere die Drägerwerk-Vorzugsaktie von einer Hochstufung durch das Bankhaus Metzler. Metzler habe den Titel von "hold" auf "buy" heraufgestuft und das Kursziel von 75 auf 90 Euro erhöht.Drägerwerk gehe als Profiteur der Corona-Krise hervor. "Die Corona-Pandemie hinterlässt weltweit ihre Spuren. Bei Dräger hat sie zu einem außerordentlich hohen Anstieg der Aufträge bei Beatmungsgeräten und Atemschutzmasken geführt. Aber auch Verbrauchsmaterialien, Patientenmonitoring und Anästhesiegeräte werden verstärkt nachgefragt", habe kürzlich Stefan Dräger, Vorstandsvorsitzender der Drägerwerk Verwaltungs AG gesagt.