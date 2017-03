Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

97,47 EUR +3,02% (31.03.2017, 14:09)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

97,139 EUR +2,73% (31.03.2017, 14:26)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (31.03.2017/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktieanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktieanalyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) nach endgültigen Geschäftszahlen 2016 von "kaufen" auf "halten" herab.Das Lübecker Unternehmen habe die Tendenz der bereits vorab veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen 2016 bestätigt. Damit habe Drägerwerk die in Q2 eingeleitete Trendwende mit guten Werten in Q4/2016 nochmals bekräftigt. Obwohl beim Umsatz die geweckten Hoffnungen auf ein starkes Abschlussquartal nicht hätten erfüllt werden können und damit die eigene Umsatzprognose verfehlt worden sei, überzeuge hingegen die schnelle Wirkung der eingeleiteten Maßnahmen gegen den negativen Geschäftstrend in der Ertragsentwicklung. So hätten beim EBIT die Markterwartungen geschlagen sowie die obere Bandbreite der eigenen Prognose erreicht werden können. Der Weiteren habe trotz des bisher im gesamten Geschäftsjahr negativen Trends beim Auftragseingang noch ein leichtes Plus ausgewiesen werden können.Der HV am 10. Mai 2017 werde eine unveränderte Ausschüttung von EUR 0,19 pro Vorzugsaktie bzw. EUR 0,13 pro Stammaktie vorgeschlagen. Über eine Anpassung der Dividendenpolitik solle erst nach einer nachhaltigen und deutlichen Verbesserung der Ergebnisentwicklung entschieden werden.Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: