Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

83,00 EUR +5,06% (26.03.2020, 11:36)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

82,95 EUR +7,66% (26.03.2020, 11:50)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (26.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Drägerwerk-Aktie bleibe eine der gefragtesten Aktien auf dem deutschen Kurszettel inmitten der Corona-Krise. Denn das Unternehmen fertige wichtige Beatmungsgeräte, zuletzt habe die Bundesregierung einen Großauftrag bei den Lübeckern platziert. Hauck & Aufhäuser reagiere in Form einer Hochstufung.Die Privatbank Hauck & Aufhäuser habe Drägerwerk von "sell" auf "hold" hochgestuft und das Kursziel von 38 auf 75 Euro angehoben. Dräger profitiere vom "Superzyklus" für Beatmungsgeräte in der Corona-Krise, habe Analyst Aliaksandr Halitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben.Im Zuge der Corona-Krise habe die Bundesregierung einen Großauftrag bei den Lübeckern platziert. Demnach solle Drägerwerk 10.000 Beatmungsgeräte und persönliche Schutzausrüstung für Krankenhauspersonal liefern. Laut dem Unternehmen werde sich die Abwicklung des Auftrags über das ganze Jahr hinweg erstrecken.Im heutigen Handel würden die Vorzüge von Drägerwerk erneut vier Prozent zulegen. Die Aktie bleibt volatil und auch die Frage der Nachhaltigkeit bleibt - für Zocker geeignet, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 26.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: