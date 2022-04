Unternehmensnachrichten:



Drägerwerk (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) habe heute die vorläufigen Ergebnisse für Q1 2022 vorgelegt. Das Unternehmen habe einen Anstieg des Nettoumsatzes um 19,5% auf 649,5 Mio. Euro gemeldet, während das EBIT voraussichtlich bei minus 45 Mio. Euro liegen werde. Der Auftragseingang sei um 10,2% im Jahresvergleich auf 825,7 Millionen Euro gestiegen. Das Unternehmen erwarte für das Gesamtjahr weiterhin einen Umsatzrückgang von 5 bis 9% und eine EBIT-Marge zwischen 1 und 4%, habe aber gesagt, dass die jüngsten geopolitischen Entwicklungen und die daraus resultierenden Schwierigkeiten bei der Versorgung mit elektronischen Bauteilen es wahrscheinlicher machen würden, dass die Ergebnisse am unteren Ende der Prognose liegen würden. Drägerwerk gehöre zu den deutschen Aktien, die heute am schlechtesten abschneiden würden.



Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe mitgeteilt, dass sich nach den vorläufigen Quartalsergebnissen für Q1 2022 die operative Umsatzrendite von 7,7% im Q1 2021 auf 13,5% im Q1 2022 verbessert habe.



EQXX, ein von der Mercedes-Benz Group (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) entwickelter Prototyp eines Elektrofahrzeugs, habe mit einer einzigen Batterieladung eine Strecke von über 1.000 Kilometern zurücklegen können. Wenn das Fahrzeug in Serie gehe, werde es das Elektroauto mit der größten Reichweite sein, die weit über den 652 Kilometern liege, die das Tesla Model S in der Langstreckenvariante biete. (14.04.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices handeln am letzten Handelstag der verkürzten Handelswoche (morgen findet an den meisten europäischen Börsen keine Sitzung statt) uneinheitlich, so die Experten von XTB.Die meisten europäischen Blue-Chip-Indices würden heute wenig verändert handeln. Der polnische WIG20 (ISIN: PL9999999987, WKN: 969729) sei mit einem Minus von 0,5% der größte Nachzügler, während der österreichische ATX (ISIN: AT0000999982, WKN: 969191) mit einem Plus von 0,8% besser abschneide. Zwei potenzielle Volatilitätsereignisse seien heute - die EZB-Zinsentscheidung (13:45 Uhr) und der Bericht über die US-Einzelhandelsumsätze für März (14:30 Uhr).