Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

85,60 EUR +1,90% (09.03.2018, 13:48)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

85,35 EUR +1,73% (09.03.2018, 13:53)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (09.03.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Der Ausblick lasse eine Wachstumsbandbreite von 2 bis 5% in 2018 erwarten. 2017 habe das organische Wachstum bei 3,3% (1,9% nominal) gelegen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass ungünstige Wechselkurseffekte angesichts des Kostenschwerpunkts im Euroraum bremsend wirken dürften. 2018 dürften die Wechselkurseffekte das Wachstum um 1 bis 3 Prozentpunkte belasten. Vor allem das erste Quartal dürfte eine niedrige Vergleichsbasis aufweisen. Die Marge werde im Bereich von 4 bis 6% erwartet (2017: 6,1%). Angesichts der wiederum deutlich dynamischer wachsenden Teilmärkte Medizintechnik (ca. 5%) und Sicherheitstechnik erscheine die Guidance vorsichtig.2017 sei der Anteil neuer Produkte am Umsatz von 20% auf 26% gestiegen. Im Zeitraum 2012 bis 2015 habe der Umsatzanteil neuer Produkte bei durchschnittlich 32% gelegen. Das hierfür eingesetzte F&E-Budget sei von 2009 bis 2017 von knapp 150 Mio. EUR (7,8% des Umsatzes) auf 235 Mio. EUR (9,1% des Umsatzes) gestiegen. 2018 solle das F&E-Budget im Bereich von 245 bis 260 Mio. EUR liegen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass eine Produktentwicklung und -zulassung teilweise über fünf Jahre dauere. Auch solle in den USA der Vertrieb ausgebaut und das Wachstumspotenzial gesteigert werden. Dies erscheine vor allem vor dem Hintergrund einer vergleichsweise niedrigen Marge (0,8% in 2017 und 2% in 2018) sowie dem vergleichsweise niedrigen Umsatzanteil (19%) dieser Region dringend geboten.Der Analyst bleibe bei seiner Wachstumsprognose für 2018 mit +2,3% moderat optimistisch und unterstelle eine EBIT-Marge von 5,9%. Er senke seine EPS-Schätzungen wegen der höheren F&E- und IT-Kosten sowie belastender Wechselkurseffekte für 2018 von 4,47 auf 4,15 EUR. Trotz kurzfristig gesenkter Gewinnerwartungen bleibe das auf einem DCF-Modell basierende Kursziel wegen einer unveränderten Langfristperspektive bei 78,00 EUR.