Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

68,80 EUR +6,50% (10.07.2018, 10:22)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (10.07.2018/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Die Drägerwerk-Aktie sei heute der Top-Gewinner des Tages im TecDAX. Grund für die starke Performance sei ein Analystenkommentar des Bankhauses Metzler. Analyst Alexander Neuberger habe das Wertpapier auf "halten" hochgestuft. Er halte es für möglich, dass das Unternehmen nach dem desaströsen Jahresauftakt in Q2 das Niveau des Vorjahres erreicht habe. Das Schlimmste könnte demnach vorbei sein. Neuberger rate daher, Leerverkaufspositionen einzudecken. Als Halteposition stufe den Titel auch die Deutsche Bank ein. Sie sehe das Kursziel bei 65,00 Euro. Nach dem schwachen ersten Quartal rechne Analyst Falko Friedrichs für Q2 mit einem stabilen Umsatz. "Der Aktionär" habe die Aktie ebenfalls nicht auf der Kaufliste. Aus charttechnischer Sicht würde erst der Sprung über die 200-Tage-Linie das Bild aufhellen.Stark würden sich heute auch andere TecDAX-Werte zeigen. Erneut im Plus notiere der Top-Gewinner des letzten Monats im TecDAX: die MorphoSys-Aktie. Seit dem Kaufsignal vor einigen Wochen kenne sie kein Halten mehr. (Analyse vom 10.07.2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:69,10 EUR +7,38% (10.07.2018, 12:16)