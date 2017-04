Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

96,109 EUR +0,96% (03.04.2017, 14:17)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (03.04.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Analyst Sven Kürten von der DZ BANK:Sven Kürten, Analyst der DZ BANK, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Nach der starken Kursentwicklung sei das Papier des Lübecker TecDAX-Unternehmens deutlich über den fairen Wert gestiegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Fundamental sei dies angesichts der verhaltenen Umsatzentwicklung und -prognose nicht gerechtfertigt.Sven Kürten, Analyst der DZ BANK, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Drägerwerk-Vorzugsaktie aus Bewertungsgründen von "halten" auf "Verkaufen" herabgestuft und den fairen Wert auf 84 Euro belassen. (Analyse vom 03.04.2017)