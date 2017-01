ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (19.01.2017/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktie: Sparprogramm zeigt Wirkung - AktienanalyseDie Drägerwerk-Vorzüge (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) standen in den vergangenen Monaten in der Gunst der Anleger hoch, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Drägerwerk-Aktie habe sich seit Mitte Oktober um mehr als 35 Prozent verteuert. Zum Vergleich: Der TecDAX sei in diesem Zeitraum lediglich drei Prozent vorangekommen. Den jüngsten Kursimpuls hätten die Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr geliefert. Zwar habe der Medizintechnikkonzern entgegen der (auch eigenen) Erwartung einen Umsatzrückgang ausweisen müssen, aufgrund eiserner Kostendisziplin habe die operative Ergebnismarge jedoch auf 5,0 bis 5,5 Prozent verbessert werden können (Vorjahr: 2,6 Prozent). Das Sparprogramm zeigt also Wirkung - und das kommt an der Börse gut an, zumindest derzeit, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 02/2017)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:83,17 EUR -0,32% (19.01.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:83,449 EUR -0,06% (19.01.2017, 17:27)