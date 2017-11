Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

91,281 EUR -2,27% (03.11.2017, 16:00)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (03.11.2017/ac/a/t)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der NORD LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).Das Unternehmen habe in Q3 insgesamt die Markterwartungen leicht übertreffen können. Dabei habe es bei einer in diesem Jahr erstmals erreichten höheren Umsatzsteigerung das EBIT im Vergleich zum Umsatz überproportional verbessern können. Wegen der bisher "soliden" Geschäftsentwicklung und mit Blick auf das "erfahrungsgemäß starke Schlussquartal" seien die Ziele für GJ 2017 bestätigt worden. Nach wie vor erfreulich sei die ab Q4/2016 zu beobachtende grundsätzlich positive Tendenz bei den Auftragseingängen.Trotz Gewinnmitnahmen sieht Holger Fechner, Aktienanalyst der NORD LB, bei der Drägerwerk-Aktie unverändert vor dem Hintergrund weiterer Verbesserungen der Profitabilität in den nächsten Monaten noch Spielraum nach oben und bestätigt entsprechend seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 108,00 Euro. (Analyse vom 03.11.2017)Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:91,49 EUR -1,55% (03.11.2017, 16:05)