Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

67,60 EUR +0,63% (25.04.2018, 10:13)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (25.04.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) unter die Lupe.Stefan Dräger, CEO von Drägerwerk, habe seinen Aktionären mal wieder schwache Zahlen präsentiert. In Q1 sei der Umsatz geschrumpft, das EBIT sei mit 40 Mio. Euro sogar negativ ausgefallen. Die EBIT-Marge in 2018 sollte sich einst auf 4 bis 6% belaufen und werde nunmehr vermutlich nur am unteren Ende der Bandbreite liegen. Mit einer EBIT-Marge zwischen 4 und 6% für 2018 und 2019 habe das Unternehmen die Märkte letzten November enttäuscht. Vom einstigen Margenziel von bis zu 10% sei die Firma meilenweit entfernt. Dräger agiere seit 2005 als CEO der Firma. In diesem Zeitraum habe das Unternehmen mehrfach enttäuschende Zahlen kommunizieren müssen. Externe Manager wären für diese Leistung schon längst gefeuert worden. Bei Dräger werde es allmählich auch Zeit. Er sollte prüfen, ob ein externer Manager nicht besser für das Familienunternehmen sei.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten die Drägerwerk-Vorzugsaktie zu beobachten! (Analyse vom 25.04.2018)Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:67,35 EUR -1,03% (25.04.2018, 10:29)