Drägerwerk-Aktie: Gewinnwarnung - Verkaufsempfehlung bestätigt, Kursziel fällt auf auf 55 EUR! Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Drägerwerk Vz":

Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Investmentanalyst Volker Stoll von der LBBW:

Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF).

Im Zuge eines schwachen Jahresauftakts sei der Umsatz in Q1 um 2,5% (um Wechselkurseffekte bereinigt) gesunken. Der Auftragseingang zeichne mit +2,6% (um Wechselkurseffekte bereinigt) ein etwas besseres Bild von der Marktlage. Aufgrund der schwachen Umsatzentwicklung, steigenden Funktionskosten (+6,6%) und einer schwach tendierenden Bruttomarge (41,1% vs. 44,9%) habe das EBIT in Q1 bei -40 Mio. EUR gelegen. Das sei das schlechteste Q1-Ergebnis in der jüngeren Firmengeschichte. Zwar dürften Wechselkurseffekte angesichts des Kostenschwerpunkts im Euroraum bremsend gewirkt haben. Dennoch entspreche der Umsatzrückgang nicht dem insgesamt überwiegend positiven Branchentrend, was prinzipielle Positionierungsfragen aufwerfen könnte.

Die Umsatzprognosebandbreite bleibe mit währungsbereinigt +2% bis +5% ebenso wie die Prognose für die EBIT-Marge mit +4 bis 6% unverändert, wobei das Unternehmen ans untere Ende der Gudiancebandbreite verweise. Basierend auf den Rahmendaten für Q1 halte der Analyst jedoch eine Anpassung der Prognosen nach unten für erforderlich.

Der Analyst senke seine EPS-Schätzungen wegen der höheren F&E- und IT-Kosten, einer niedrigeren Bruttomarge sowie belastender Wechselkurseffekte für 2018 von 4,69 EUR auf 3,21 EUR und für 2019 von 4,97 EUR auf 2,60 EUR je Aktie. Dabei sei zu erwähnen, dass sich die Schätzunsicherheit deutlich erhöht habe.

Wegen der deutlich gesenkten Gewinnerwartungen falle das auf einem DCF-Modell basierende Kursziel von 78 EUR auf 55 EUR.

Volker Stoll, Investmentanalyst der LBBW, stuft die Drägerwerk-Vorzugsaktie angesichts des negativen Kurspotenzials mit dem Rating "verkaufen" ein. Risiko für sein Rating sei eine unerwartet starke Nachfrageentwicklung. (Analyse vom 17.04.2018)

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

71,15 EUR -9,02% (17.04.2018, 11:20)

Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

70,95 EUR -4,77% (17.04.2018, 11:38)

ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636

WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063

Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3

Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:

Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (09.03.2018/ac/a/t)