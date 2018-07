Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (17.07.2018/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) von 65 auf 68 Euro.Gemäß vorläufiger Zahlen sei der Umsatz in Q2/2018 um 6,7% (währungsbereinigt (wb.): +10,1%) auf 620 (Vj.: 581; Analystenerwartung: 613) Mio. Euro geklettert. Das EBIT sei hingegen deutlich auf 3 (Vj.: 17; Analystenerwartung: 5) Mio. Euro gesunken. Der Auftragseingang sei nominal rückläufig gewesen (-1,6% (wb.: +1,4%) y/y). In H1/2018 habe der Umsatz auf dem Vorjahresniveau gelegen (1,12 (Vj.: 1,12) Mrd. Euro). Auf währungsbereinigter Basis entspreche dies einem Anstieg von +4,0% y/y. Bei gestiegenen Kosten sei auf EBIT-Ebene ein Verlust ausgewiesen worden (-37 (Vj.: +19) Mio. Euro).Trotz der schwachen Entwicklung halte Drägerwerk an der Prognose für 2018 fest (währungsbereinigtes Umsatzwachstum: +2,0% bis +5,0% y/y; EBIT-Marge: unterer Bereich der Zielspanne von 4,0% bis 6,0%). Während Weininger die Zielsetzung für das organische Wachstum als realistisch erscheine, sehe er ergebnisseitig unverändert hohe Unsicherheiten.Der Titel habe zunächst mit einem Kursrückgang auf die Zahlen reagiert, sei dann aber mit einem Plus aus dem Handel gegangen (16.07.: +1%) und habe den jüngsten Stabilisierungstrend fortgesetzt (1 Monat: +2%; relativ ggü. TecDAX: +3 Prozentpunkte).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: