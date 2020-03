Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Damit schützt, unterstützt und rettet es auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2018 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,6 Mrd. Euro. (16.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenbeginn zähle die Drägerwerk-Aktie zu den absoluten Top-Gewinnern auf dem deutschen Kurszettel. Der Grund: Bereits am Freitag habe das Unternehmen einen Großauftrag von der Bundesregierung gemeldet. Drägerwerk solle im Kampf gegen das Coronavirus in Deutschland Beatmungsgeräte und Schutzmasken liefern.Der Medizintechnikhersteller Drägerwerk habe von der Bundesregierung einen Auftrag über 10.000 Beatmungsgeräte erhalten. Die Abwicklung des Auftrages werde sich über das ganze Jahr erstrecken, habe das Unternehmen am Freitag mitgeteilt. Dazu würden die Produktionskapazitäten in Lübeck erheblich ausgeweitet. Außerdem liefere Dräger auch persönliche Schutzausrüstung für das Personal in Krankenhäusern an die Bundesregierung. Beides solle dazu dienen, die Versorgung im Gesundheitswesen auch bei einer Ausbreitung des Coronavirus zu sichern.Auf die wirtschaftliche Lage von Dräger und das Ergebnis hätten sich diese Aufträge positiv ausgewirkt. Die Größenordnung der Wirkung nach Abzug aller Kosten und Risiken im Gesamtunternehmen könne derzeit noch nicht sicher abgeschätzt werden.Für Zocker ist die Drägerwerk-Aktie interessant, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link