Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie:



Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

73,20 EUR -0,41% (19.10.2020, 10:28)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

72,50 EUR -2,16% (19.10.2020, 10:40)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Die Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) stellt Produkte der Medizin- und Sicherheitstechnik her. Damit schützt, unterstützt und rettet man auf der ganzen Welt das Leben von Menschen im Krankenhaus und bei Feuerwehren, Rettungsdiensten, Behörden, im Bergbau sowie in der Industrie.



Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit mehr als 14.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro. (19.10.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Drägerwerk-Aktienanalyse von EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) weiterhin mit dem Rating "halten" ein.Nach den am 14.10.20 veröffentlichten Eckdaten habe der durch COVID-19-Effekte beflügelte Auftragseingang - wenn auch jüngst spürbar langsamer - angehalten. In Q3/20 sei ein Bestellplus von 13% ggü. Vj. verbucht worden, so dass die Book-to-Bill-Ratio auf 133% (H1/20: 160%) gesunken sei - was für die kommenden Quartale noch ein kräftiges Einnahmewachstum erwarten ließe.Der 9M/20-Umsatz sei laut vorläufigen Daten aus Lübeck auf EUR 2,29 Mrd. (CC: +23,6% ggü. Vj.) angewachsen; das 9M/20-EBIT habe davon in besonderem Maße profitiert (EUR 228 Mio.; Vj: EUR -2,9 Mio.).Die Guidanceanhebung für das Geschäftsjahr 2020 - nämlich innerhalb des Prognosekorridors in Richtung des oberen Rands - habe so gesehen nicht mehr überrascht.Entscheidend für die mittelfristige Einschätzung - und damit nach Überzeugung der Aktienexperten auch kursbeeinflussend - sei die Nachhaltigkeit (Vorzieh- und/oder Extra-Nachfrage). Könne also ein mehrjähriges und hohes Topline-Wachstum in den nötigen Profitabilitätsschub münden. Andererseits: Je länger COVID-19-Einschränkungen anhalten würden, umso mehr steige das Risiko, dass die globalen Liefer- und Logistikketten in der Breite des Geschäfts gestört würden, was Umsatzrückgänge an anderer Stelle (im Segment Sicherheit mit den Kundenmärkten Chemie, etc.) brächte.Das Chancen-/Risiko-Verhältnis sei durch die neuen gesundheitspolitischen Aussichten aktuell gut, so die Analysten. Die Bremsspuren in den konjunkturreagiblen Kundengruppen dagegen würden offensichtlich zunehmen, betonen die Researcher von EQUI.TS.Thomas Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, bestätigt deshalb seine "halten"-Empfehlung für die Drägerwerk-Vorzugsaktie. (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link