Kursziel

Drägerwerk-Aktie

(EUR) Rating

Drägerwerk-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 75 hold Berenberg Bank Scott Bardo 08.03.2018 55 halten Nord LB Holger Fechner 11.01.2019 55 verkaufen DZ BANK Sven Kürten 17.04.2018 49 hold Warburg Research Eggert Kuls 08.03.2019 45 hold Deutsche Bank Falko Friedrichs 11.03.2019 44 verkaufen Independent Research Stefan Röhle 22.01.2019 43 reduce Kepler Cheuvreux Oliver Reinberg 08.03.2019 42 hold Hauck & Aufhäuser Aliaksandr Halitsa 11.03.2019 40 reduce HSBC Richard Latz 21.01.2019 - halten EQUI.TS GmbH Thomas J. Schießle 22.01.2019

Xetra-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,20 EUR -1,18% (15.03.2019, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs Drägerwerk-Vorzugsaktie:

45,24 EUR -1,52% (15.03.2019, 17:10)



ISIN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DE0005550636



WKN Drägerwerk-Vorzugsaktie:

555063



Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRW3



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Drägerwerk-Vorzugsaktie:

DRWKF



Kurzprofil Drägerwerk AG & Co. KGaA:



Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) ist ein international führendes Unternehmen der Medizin- und Sicherheitstechnik. Das 1889 in Lübeck gegründete Familienunternehmen besteht in fünfter Generation und hat sich zu einem globalen, börsennotierten Konzern entwickelt. Dräger beschäftigt weltweit rund 13.500 Mitarbeiter und ist in über 190 Ländern der Erde vertreten. In mehr als 40 Ländern betreibt der Konzern Vertriebs- und Servicegesellschaften. Eigene Entwicklungs- und Produktionsstätten von Dräger gibt es in Deutschland, Großbritannien, Schweden, den Niederlanden, Tschechien, Südafrika, Brasilien, USA und China. (15.03.2019/ac/a/t)





Lübeck (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Vorzugsaktie des Medizin- und Sicherheitstechnik-Anbieters Drägerwerk AG & Co KGaA (ISIN: DE0005550636, WKN: 555063, Ticker-Symbol: DRW3, Nasdaq OTC-Symbol: DRWKF) nach der Bekanntgabe der Geschäftsjahreszahlen 2018 zu? 75 oder 40 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Drägerwerk-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Am 7. März hat die Drägerwerk AG & Co KGaA ihre endgültigen Geschäftszahlen 2018 veröffentlicht.Der Auftragseingang stieg nominal um 2,7% auf 2.686,5 Mio. Euro (2017: 2.614,7 Mio. Euro) an. Der Umsatz kletterte um 0,9% auf 2.595,0 Mio. Euro (2017: 2.572,3 Mio. Euro). Währungsbereinigt steigerte Drägerwerk den Auftragseingang um 6,0% und den Umsatz um 3,9%. Das EBIT sank auf 62,6 Mio. Euro (2017: 155,7 Mio. Euro). Die EBIT-Marge ging auf 2,4% (2017: 6,1%) zurück. Der Jahresüberschuss belief sich auf 34,9 Mio. Euro (2017: 98,5 Mio. Euro). Der Dräger Value Added (DVA) für den Konzern sei mit -26,5 Mio. Euro (2017: 70,7 Mio. Euro) negativ gewesen.Aber was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser nach den Geschäftsjahreszahlen 2018 zur Drägerwerk-Aktie?Börsenplätze Drägerwerk-Vorzugsaktie: