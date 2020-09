Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (25.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) unter die Lupe.Dr. Hönle leide in seinen Kerngeschäftsfeldern unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Doch der UV-Technologieanbieter halte dagegen. Für Fantasie würden spezielle UV-Geräte zur Luftdesinfektion und Raumluftentkeimung sorgen. Die gute Aufstellung in diesem Bereich sei durch gezielte Übernahmen ausgebaut worden. Zudem könnte es Rückenwind vonseiten der Regierung geben.Die Corona-Pandemie habe sich bei Dr. Hönle vor allem zwischen April und Juni bemerkbar gemacht. Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2019/20 sei das operative Ergebnis um rund 84 Prozent eingebrochen. Trotzdem habe sich Vorstand Norbert Haimerl bei der Zahlenvorlage Anfang August zuversichtlich gegeben: Der Konzern habe eine Basis geschaffen, um nach dem Abklingen der Pandemie weiterzuwachsen, habe es geheißen.In der für den Technologieanbieter wichtigen Klebstoffsparte hätten die Geschäfte bereits seit Beginn des Geschäftsjahres unter geringeren Umsätzen mit einem Großkunden aus dem Bereich Sensorik gelitten. Daneben zähle der Geschäftsbereich alle großen Smartphone-Hersteller zu seinen Kunden, dies sei Dr. Hönle in den ersten neun Monaten zugutegekommen und habe dafür gesorgt, dass ein Teil der Rückgänge habe kompensiert werden können.Dr. Hönle entwickle UV- und LED-Technologien, die vor allem bei der Härtung von Kleb- und Kunststoffen sowie in der Farb- und Lacktrocknung zum Einsatz kämen. Im Zuge der Corona-Pandemie habe jedoch auch der Einsatz in der Entkeimung an Bedeutung gewonnen. Der Vorstand sehe für Dr. Hönle "als einen der größten UV-Anbieter sehr gute Wachstumsperspektiven in diesem interessanten Life Science Markt".Die Produktionspalette sei entsprechend erweitert worden: Das Unternehmen biete spezielle Geräte zur Luftdesinfektion und Raumluftentkeimung an, mit denen Coronaviren abgetötet werden könnten. Die Einsatzbereiche dieser so genannten UVC-Geräte seien laut Hönle vielfältig. Sie würden von der Entkeimung von Schutzausrüstung und Laborutensilien in Labor und Praxis, Schlüsseln oder Geldkarten und Bargeld in Hotellerie und Gastronomie reichen. Möglich sei demnach auch das Entkeimen von Büchern und Lehrmitteln an Schulen und Bibliotheken, von Smartphones und Werkzeugen in Unternehmen genauso wie die Keimabtötung zum Beispiel von Schuhen, Handtaschen oder Brillen im Einzelhandel.Rückenwind könnte es nun vonseiten der Regierung geben. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe in dieser Woche dem Bundeskabinett den Entwurf einer Förderrichtlinie "Bundesförderung Corona-gerechte Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten" vorgelegt. Insgesamt stünden hierfür 500 Millionen Euro bis 2024 zur Verfügung, im Jahr 2021 stünden 200 Millionen zur Verfügung. Die Förderrichtlinie solle bereits Mitte Oktober in Kraft treten.Eine Jahresprognose 2019/20 bleibe die Gesellschaft aufgrund der Covid-19-Pandemie weiter schuldig. Experten hätten zuletzt die schwächere Profitabilität des UV-Spezialisten bemängelt. Könne Hönle aus den "sehr guten Wachstumsperspektiven in diesem interessanten Life Science Markt" nachhaltig steigende Umsätze und Gewinne generieren und ziehe zudem das margenstarke Klebstoff-Geschäft wieder an, könnte die Gesellschaft und damit auch die Aktie mittelfristig wieder zu alter Stärke zurückfinden.Risikobewusste Anleger können mit Ziel 65 Euro einen ersten Fuß in die Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2020)Mit Material von dpa-AFX