Kurzprofil Dr. Hönle AG:



Die Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL), Mutter der Hönle Gruppe, gehört zu den weltweit führenden Anbietern für industrielle UV-Technologie. Der börsennotierte UV-Spezialist entwickelt, produziert und vertreibt weltweit UV-Anlagen, UV-Strahler und UV-Messtechnik. Die Anlagen kommen bei der Vernetzung photoreaktiver Substanzen, sowie bei Oberflächenentkeimung und Sonnensimulation zum Einsatz.



Hönle Produkte werden in Fertigungsprozessen der Elektronik, Mikroelektronik, Feinmechanik und Optik, sowie in der Druck-, Automobil-, Luftfahrt- und Pharmaindustrie eingesetzt.



Seit Jahren ist der UV-Spezialist Hönle gerade im Bereich Trocknungs- und Härtungstechnologie sehr erfolgreich. Die innovativen Hönle UV-Systeme lassen sich leicht in den jeweiligen Fertigungsprozess integrieren und führen zu optimalen Härtungsergebnissen.



Hönle ist seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Seine Produkte tragen das CE-Zeichen. (05.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dr. Hönle-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101, WKN: 515710, Ticker-Symbol: HNL) unter die Lupe.Dr. Hönle leide in seinen Kerngeschäftsfeldern weiter unter den Auswirkungen der Corona-Krise. Der UV-Technologieanbieter habe jedoch mit seinen Anlagen und UV-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Oberflächen ein Ass im Ärmel. Nach dem schwachen Jahresauftakt 2020/21 gebe es zwar noch keine quantitative Jahresprognose. Am Ende des Jahres solle aber eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr zu Buche stehen.Die gute Aufstellung des Gräfelinger Unternehmens sei durch gezielte Übernahmen ausgebaut worden: Nach der Übernahme des Entkeimungsspezialisten Sterilsystems Mitte August sei Mitte September 2020 bereits der UV-Technik-Konkurrent Meyer gefolgt. Vorstand Norbert Haimerl sehe für Dr. Hönle "als einen der größten UV-Anbieter sehr gute Wachstumsperspektiven in diesem interessanten Life Science Markt".Nach dem schwachen Jahresauftakt erwarte Haimerl, dass die positiven Effekte insbesondere aufgrund der Nachfrage nach Luftentkeimungssystemen deutlich überwiegen würden. Hintergrund: Nachdem es bei den Geräten für die Luftentkeimung im Dezember noch zu Verschiebungen bei den Auslieferungen gekommen sei, sei die Gesellschaft dem Vernehmen nach jetzt voll lieferfähig und könne die große Nachfrage der Kunden zügig bedienen. Das dürfte sich im laufenden Q2 in steigenden Umsätzen widerspiegeln und damit auch zu einer spürbaren Verbesserung beim operativen Gewinn führen.Der Vorstand rechne daher damit, dass der Umsatz und das Betriebsergebnis bereits zum Halbjahr über dem der Vorjahresperiode liegen würden. Für das Gesamtjahr erwarte der Firmenlenker daher eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr. Behalte Haimerl recht, dann sollte die Talsohle mit dem Q1 also durchschritten sein und in den kommenden Monaten eine deutliche Verbesserung der operativen Entwicklung erzielt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Dr. Hönle-Aktie: