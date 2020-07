Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Entscheidung der Ratingagentur Fitch, die kanadischen Staatsschulden von der Höchstnote AAA auf AA+ downzugraden, hat es zwar in die Nachrichtenspalten vieler Finanzmarktkommentare geschafft, so die Analysten von Postbank Research.



De facto habe sie allerdings weder Einfluss auf die Rendite kanadischer Staatsanleihen noch auf den Wechselkurs des Kanadischen Dollar gehabt. Nach Meinung vieler Analysten würde Kanadas geschätzte Staatsverschuldung damit in Verhältnis zum BIP gesetzt immer noch unter derjenigen Großbritanniens, Frankreichs und der USA bleiben. Auf kurze Sicht viel wichtiger für Kanada sei die Erholung der Preise für die heimische Ölsorte Western Canadian Select. Schließlich trage der Energiesektor zehn Prozent zum BIP Kanadas bei. Zwar würden von Analysten für die heutigen Daten zum BIP im April im Median ein Rückgang von zwölf Prozent im Monatsvergleich sowie ein Minus von 17 Prozent im Jahresvergleich prognostiziert. Für den Absturz dürften aber genau die zum Höhepunkt der Coronavirus-Pandemie nahezu zum Erliegen gekommenen Ölexporte Kanadas verantwortlich sein. Besserung werde hier für das BIP erst im Juni erwartet, da die in der Ölpreiserholung im Mai gehandelten Kontrakte mit einer Lieferung im Juni in Verbindung stünden. Mit diesen dennoch recht positiven Aussichten könnten die Kanadier morgen beruhigt den Nationalfeiertag begehen. (30.06.2020/ac/a/m)



