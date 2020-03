Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ist nach einem einzigen Gewinntag wieder zurück im Krisenmodus, so Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Dienstag habe der Dow Jones über 1.000 Punkte gewonnen. Aber schon am Mittwoch sei es mit der Erholung vorbei. Der US-Leitindex verliere zur Beginn der Sitzung sogar den Kampf mit der psychologisch wichtigen Marke von 20.000 Punkten. Bereits an den Tagen zuvor sei er mehrmals unter sie gerutscht. Jetzt falle das Minus erstmals deutlicher aus. Das bisherige Tagestief liege bei 19.871 Punkten.Seit Erreichen des Allzeithochs an im Februar habe der Dow Jones nicht mehr an zwei aneinanderfolgenden Tagen im Plus geschlossen. Diese Regel scheine sich am Mittwoch erneut zu bestätigen. (18.03.2020/ac/a/m)