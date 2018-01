Der Dow Jones notiere heute morgen im Bereich der 25.385/3600 und damit über dem Niveau der Frühbörse von Freitag morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 25.350-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 25.385/88, die 25.404/07, die 25.429/31 und die 25.444/47 Punkte die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Schaffe es der Dow Jones sich heute über die 25.444/47 Punkte zu schieben, so könnte er dann die 25.465/67, die 25.478/81, die 25.494/97 und dann die 25.505/08 Punkte anlaufen. Bei ausgeprägter Aufwärtsdynamik wäre auch ein Anlaufen der 25.522/25, der 25.542/45 und der 25.555/58 Punkte denkbar.



Könne der Dow Jones sich heute nicht über der 25.350-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 25.338/35, die 25.307/05, die 25.293/90 und dann die 25.370/67 bzw. die 25.254/51 Punkte erreichen. Unter der 25.254/51 Punkte kämen dann die 25.228/25, die 25.205/03 und dann die 25.189/86 Punkte als weitere Anlaufziele in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 25.393 Punkten als auch bei 25.428/68 zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.511 als auch bei 25.613 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 25.331/15/09 als auch bei 25.245 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 25.142 als auch bei 25.039 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



25.465 (25.505) bis 25.335 (25.305) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (08.01.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte am Freitag morgen bei 25.100/120 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich am Freitag bis zum Nachmittag weiter nach Norden schieben und fast die 25.200 Punkte erreichen können. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es zunächst zu einem kleineren Rücksetzer gekommen. Dieser sei jedoch zeitnah kompensiert worden und nach einer kurzen Konsolidierung sei es zu einer weiteren dynamischen Aufwärtsbewegung gekommen, die bis zum Handelsschluss über die 25.300 Punkte gegangen sei. Der Index sei am WH/TH aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 25.268/70 Punkte maximal bis in den Bereich der 25.285/88 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich kurz vor Handelsschluss eingestellt, das Anlaufziel sei deutlicher übertroffen worden, das Setup habe damit nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 25.120-Punkte-Marke nicht ganz an das nächste Anlaufziel bei 25.100/25.095 Punkten gegangen.TH: 24.307 (Vortag 24.106)/ TT: 25.104 (Vortag: 24.951)/ Range: 203 Punkte (Vortag: 155 Punkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist): Hoch: 25.205/25.307/ Tief: 25.080/25.104Der Dow Jones laufe seit Wochen wie an der Schnur gezogen aufwärts. Diese Aufwärtsbewegung habe sich am Freitag dynamisiert. Somit gebe es charttechnisch nichts neues zu berichten. "The only way ist up". Die Frühbörse sei heute freundlich, somit könnten sich weitere Kursgewinne einstellen, die 25.500-Punkte-Marke sei erreichbar. Die Bären hätten erst wieder unter 24.700 Punkte, auf Tagesschlussbasis, eine Chance sich in Szene zu setzen.Ausblick für den heutigen Handelstag: