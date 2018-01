Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 25.100/120 und damit über dem Niveau von gestern.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 25.120 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so wären die 25.128/30, die 25.142/44, die 25.168/71 und die 25.185/87 Punkte die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Schaffe es der Dow Jones sich heute über die 25.185/87 Punkte zu schieben, so könnte er dann die 25.195/97, die 25.202/05, die 25.222/24 und dann die 25.238/40 Punkte anlaufen. Bei ausgeprägter Aufwärtsdynamik wäre auch ein Anlaufen der 25.252/55, der 25.268/70 und der 25.285/88 Punkte denkbar.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 25.120 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 25.100/25.095, die 25.080/77, die 25.061/59 und dann die 25.048/46 Punkte erreichen. Unter der 25.048/46 Punkte kämen dann die 25.023/20, die 25.005/02 und dann die 24.990/87 Punkte als weitere Anlaufziele in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim DAX seien heute bei 24.152/78 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 24.311/48 als auch bei 24.448 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 24.087 als auch bei 23.978/41 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 23.895/67 als auch bei 23.775 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



25.168 (25.205) bis 25.080 (25.048) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (05.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones notierte gestern Morgen bei 24.950/55 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe sich bereits am Morgen sukzessive nach Norden schieben und am Nachmittag erstmals die 25.000 Punkte überschreiten können. Die guten ADP-Daten hätten dem Index dann mit Aufnahme des offiziellen Handels den Schwung weiter zu steigen gegeben. Er habe am späten Nachmittag die 25.100 Punkte erreichen und knapp überschreiten können. Zwar habe der Index dann etwas zurückgesetzt, habe es aber geschafft, sich über der 25.050 Punkte -Marke zu halten.TH: 24.106 (Vortag: 24.940)/ TT: 24.951 (Vortag: 24.826)/ Range: 155 Pkte (Vortag: 114 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 25.048/24.106/ Tief: 24.924/24.995Der Dow Jones laufe seit Wochen wie an der Schnur gezogen aufwärts. Er habe sich mittlerweile fest in seinem Aufwärtskanal etabliert. Die runden Chartmarken würden jetzt in immer schnelleren Zeiteinheiten fallen. Denkbar sei somit, dass es der Index es schaffen könnte, sich bis zum Monatsende über die 25.500 Punkte-Marke zu schieben.Ausblick für den heutigen Handelstag: