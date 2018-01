Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem der starke Euro Sorgen um die preisliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen in Europa ausgelöst hat, blicken die Marktteilnehmer nun mit besonderem Interesse auf die US-Börsen, so die Analysten der NORD LB.



Hier konnte der Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) in der vergangenen Woche Wirtschaftsgeschichte schreiben würden; der wohl populärste US-Aktienindex notiere nun oberhalb von 25.000 Zählern. Die globalen Aktienmärkte würden offenkundig wieder in sehr starkem Maße auf eine positive Entwicklung der US-Wirtschaft setzen. Die jüngst gemeldeten Zahlen zum ISM PMI Manufacturing seien mit diesem Konjunkturoptimismus beim Blick auf die nordamerikanische Ökonomie sehr gut vereinbar. Die Befragten würden sich damit nun schon in der Gefahr befinden, in eine fast schon gefährliche Euphorie zu verfallen. In dieser Woche würden die internationalen Aktienmärkte mit besonderem Interesse auf die Zahlen zur Entwicklung der US-Einzelhandelsumsätze zu blicken haben. Das kalte Wetter könnte allerdings für Überraschungen sorgen. Grundsätzlich spreche das ökonomische Umfeld in den USA nach Auffassung der Analysten der NORD LB schon für die Asset-Klasse Aktien. Allerdings dürfte am aktuellen Rand bereits sehr viel Optimismus in den Kursen eingepreist sein. Zudem würden im US-Dollarraum Anleihen angesichts einer 10J Treasury-Rendite im Bereich von 2,50% langsam relativ zu Dividendenpapieren attraktiv.



Die asiatischen Aktienmärkte würden von den guten Vorgaben aus den Vereinigten Staaten profitieren. Im Verlauf der Handelswoche sei neben den Meldungen zu US-Indikatoren insbesondere auf Zahlen aus dem Reich der Mitte zu achten. Im Fokus dürften dabei vor allem die Angaben zur Preisentwicklung sowie die offiziellen Daten der chinesischen Zollbehörden stehen. Vor allem Zahlen zu den Außenhandelsaktivitäten könnten für Kursbewegungen in Asien sorgen. (08.01.2018/ac/a/m)