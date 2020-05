Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) hatten wir zuletzt mehrfach die Bedeutung der Widerstandszone aus der 200-Wochen-Linie (akt. bei 23.811 Punkten) und dem 50%-Retracement des gesamten Baisseimpulses von Februar/März (23.891 Punkte) hervorgehoben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Seit vier Wochen würden die amerikanischen Standardwerte dieser Hürde nun Tribut zollen. Da die letzte Wochenkerze einen markanten Docht aufweise, steige nach Erachten der Analysten die Gefahr eines erneuten Kursrücksetzers. Dieser sollte aber moderat ausfallen. Das Tief von Ende 2018 bei 21.713 Punkten definiere in diesem Zusammenhang ein wichtiges Anlaufziel. Insgesamt würden die Analysten das Abschlagspotenzial aber als limitiert ansehen. Kernargumente seien dabei der MACD, der auf Wochenbasis historische Tiefstände erreicht habe, sowie die aktuelle Stimmungslage. So sei der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern - gemäß der jüngsten Erhebung der American Association of Individual Investors (AAII) - mit fast 53% auf den höchsten Wert seit 2013 geklettert! Gleichzeitig sei der Prozentsatz der Optimisten auf unter 24% gefallen. Damit sei die Differenz (Bullen-Bären) sogar noch größer als zur Hochphase der Corana-Krise im März. Eine derart verhaltene Stimmung steht einem starken Rückschlag entgegen. (08.05.2020/ac/a/m)

