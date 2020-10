Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Beim Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) besteht derzeit eine akute Doppeltopgefahr, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Die beiden Kursspitzen bei 29.199/28.958 Punkte hätten die amerikanischen Standardwerte dabei im Dunstkreis des bisherigen Allzeithochs vom Januar (29.569 Punkte) ausgebildet. Vor diesem Hintergrund stehe einiges auf dem Spiel, denn die Kombination aus einer Reihe von alten Hochs, der 50-Wochen-Linie (akt. bei 26.558 Punkten) und dem Septembertief (26.537 Punkte) fungiere als Nackenzone der diskutierten oberen Umkehr. Mit anderen Worten: Ein Bruch dieser Bastion schließe die Trendwende der letzten Monate ab! Im Fall einer negativen Weichenstellung ergebe sich ein rechnerisches Abschlagspotenzial von rund 2.500 Punkten, welches zu einem Kursziel im Bereich von 24.000 Punkten führe. Auf dem Weg in diese Region würden das 61,8%-Retracement des Frühjahrrückschlags (25.231 Punkte) zusammen mit diversen Tiefs bei rund 25.000 Punkten bzw. die 200-Wochen-Linie (akt. bei 24.835 Punkten) wichtige Zwischenziele markieren. Bei den quantitativen Indikatoren drohe der MACD aktuell ein neues Ausstiegssignal zu generieren. Die o. g. Kumulationsunterstützung müsse der Dow Jones also unbedingt verteidigen! (30.10.2020/ac/a/m)

