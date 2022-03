Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem 24. Februar - dem Beginn der militärischen Auseinandersetzung in der Ukraine - musste der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zweistellige Kursabschläge hinnehmen, so die Analysten von HSBC Tinkaus & Burkhardt.



Dagegen präsentiere sich der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) recht widerstandsfähig. Die amerikanischen Standardwerte würden lediglich leicht im Minus (-1,5%) notieren. Charttechnisch hbe das Aktienbarometer zuletzt einen bemerkenswerten "Hammer" ausgebildet. Dieses Candlestickmuster unterstreiche nochmals die Bedeutung der Kreuzunterstützung aus der alten Aufwärtstrendlinie seit 2009 (akt. bei 33.324 Punkten) und den horizontalen Unterstützungen bei rund 33.200 Punkten. Schließlich würde ein nachhaltiger Bruch dieser Bastion auch beim Dow Jones für den Abschluss einer Topformation sorgen. Aus der Höhe der oberen Umkehr ergebe sich im Fall einer negativen Weichenstellung ein rechnerisches (Mindest-)Abschlagspotenzial von gut 3.000 Punkten, sodass dann die runde 30.000er-Marke wieder auf die Agenda rücke. Es stehe derzeit also viel auf dem Spiel. Aber auch auf der Oberseite liefere das o. g. "Hammer"-Muster eine gute Orientierungshilfe. Gelinge dem Dow Jones der Spurt über das entsprechende Wochenhoch bei gut 34.000 Punkten, würde ein echtes Entspannungssignal entstehen. (09.03.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >