Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 23.570/23.790 und damit deutlich unter dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 23.700-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann die 23.825/28, die 23.847/50, die 23.867/70 und dann die 23.888/91 zu erreichen versuchen. Könne er sich heute über die 23.888/91 Punkte schieben, so wären die 23.909/12, die 23.928/32, die 23.958/62, die 23.988/91 und dann die 24.005/08 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Könne sich der Index heute über die 24.005/08 Punkte schieben, so wären die 24.028/32, die 24.055/58, die 24.079/83 Punkte, bzw. das Tageshoch vom Freitag die nächsten Anlaufmarken.



Über der 24.110-Punkte-Marke könnte der Index dann die 24.131/35, die 24.152/55, die 24.178/81, die 24.202/05 und dann die 24.228/32 Punkte anlaufen. Gelinge es dem Dow Jones, sich über die 24.228/32 Punkte zu schieben, so wären die 24.249/53, die 24.276/79, die 24.305/08, die 12.333/36 und dann die 12.361/64, bzw. die 24.388/91 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Bei ausgeprägter Aufwärtsdynamik wäre auch ein Erreichen der 24.409/12, der 24.438/42, der 24.462/65 bzw. der 24.484/88 denkbar.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 23.800-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 23.794/90, die 23.775/73, die 23.751/47 und dann die 23.727/24 Punkten anlaufen. Unter der 23.727/24-Punkte-Marke wären die 23.705/02, die 23.690/87, die 23.668/64, die 24.644/40 und die 23.624/20 Punkte die nächsten Anlaufziele. Gehe es heute unter die 23.624/20 Punkte, so wären die nächsten Anlaufziele bei 23.606/03, bei 23.579/75, bei 23.559/56, bei 23.538/35 und dann beim Tagestief vom Freitag zu suchen.



Widerstände und Unterstützungen



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 23.768 als auch bei 23.923 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 24.050 als auch bei 24.188 bzw. bei 24.357 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 23.505 als auch bei 23.429/04 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 23.250 als auch bei 23.222 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 24.086 (24.228) bis 23.751 (23.538) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (26.03.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte am Freitagmorgen bei 24.750/24.850 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe zunächst versucht, über die 23.950 Punkte zu kommen, sei aber gescheitert. Er sei dann zunächst 200 Punkte zurückgegangen, um dann von 23.9750 Punkten in dynamischen Impulsen bis über die 24.000 Punkte zu steigen. Diese Bewegung sei wieder abverkauft worden. Der Dow Jones habe bis an die 23.830 Punkte zurückgesetzt. Von hier aus sei es dann noch einmal über die 24.000 Punkte gegangen. Der Index habe bei 24.110 Punkten das Tageshoch markiert. Im späteren Handel hätten dann wieder Gewinnmitnahmen eingesetzt, die den Dow Jones bis an die 23.500 Punkte gebracht hätten. Der Index sei knapp über diesem Level aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 24.079/83 und weiter bis an die 24.101/05 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei erreicht und um 5 Punkte überschritten worden. Damit habe das Setup nicht optimal gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 24.644/40 Punkte deutlich unter das maximale Anlaufziel der Experten auf der Unterseite bei 23.624/20 Punkten gegangen.Tageshoch: 24.110 (Vortag 24.714) Tagestief: 23.507 (Vortag: 23.937) Range: 603 Pkte (Vortag: 777 Pkte)Der Dow Jones habe sich mittlerweile deutlich unter der EMA20 im 4h-Chart etabliert. Erholungen könnten zunächst bis in diesen Bereich gehen. Schaffe es der Dow Jones über die EMA20, wäre der nächste Haltepunkt bei 24.500/50 Punkten. Solange der Index aber unter der 24.200-Punkte-Marke notiere, bestehe die Möglichkeit, dass sich weitere Rücksetzer einstellen könnten, die bis an das JT gehen könnten.