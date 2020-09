Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Einer alten Tradingweisheit zufolge dient der Transportindex ( ISIN XC0009694214 WKN 969421 ) als Taktgeber für den Dow Jones Industrial Average, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Vor diesem Hintergrund erscheine der Blick auf den Chartverlauf der Transporttitel derzeit besonders spannend, denn im Wochenverlauf sei hier ein neues Allzeithoch (11.691 Punkte) gelungen. Während der letzten zweieinhalb Jahre habe die Marktteilnehmer im Bereich der horizontalen Hürden zwischen11.359 und 11.624 Punkten immer wieder der Mut verlassen. Ein nachhaltiger Sprung auf ein neues Rekordlevel per Wochenschlusskurs - verbunden mit einem Lüften des beschriebenen Deckels - ließe ein prozyklisches Investmentkaufsignal entstehen. Doch der diskutierte Ausbruch besitze noch eine weitere Dimension: Im Erfolgsfall könne der scharfe Kurseinbruch vom Frühjahr sowie die anschließende Erholung als V-förmiges Kursmuster interpretiert werden. Die138,2%-Fibonacci-Projektion des Korrekturimpulses von Januar bis März definiere im "uncharted territory" bei 13.160 Punkten eines der wenigen verbliebenen Anlaufziele. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte der Dow Jones Transportation in Zukunft nicht mehr nachhaltig unter die 11.000er-Marke zurückfallen. (18.09.2020/ac/a/m)