Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An den internationalen Aktienmärkten besteht derzeit eine große Diskrepanz zwischen den europäischen Indices und den US-Pendants, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Während diesseits des Atlantiks seit rund anderthalb Jahren kaum ein Blumentopf zu gewinnen sei, präsentiere sich die Mehrzahl der amerikanischen Indices technisch weiterhin in einer sehr guten Verfassung. Beispielhaft möchten die Analysten an dieser Stelle den Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) anführen. Mit 11.475 Punkten stehe bei den Transporttitel ein neues Allzeithoch zu Buche. Zuvor habe sich die 38-Wochen-Linie (akt. bei 10.707 Punkten) als idealtypisches Sprungbrett erwiesen. Ein neuer Rekordstand sorge aber nicht nur für eines der besten Signale der technischen Analyse, sondern damit sei auch ein Dreiecksmuster endgültig nach oben aufgelöst worden. Rein rechnerisch lasse sich aus dieser Konsolidierungsformation ein kalkulatorisches Kursziel bis in den Bereich von 12.500 Punkten ableiten. Untermauert werde der beschriebene Ausbruch durch ein neues MACD-Kaufsignal sowie das im Juli auf Monatsbasis ausgeprägte "bullish engulfing". Per Saldo się bei den US-Transportaktien derzeit keine Schwäche auszumachen - im Gegenteil! (23.08.2018/ac/a/m)





