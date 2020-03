Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Auf den Chartverlauf des Dow Jones Transportation (ISIN: XC0009694214, WKN: 969421) sollten Anleger unter Risikogesichtspunkten derzeit einen genauen Blick werfen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem die Transporttitel bereits seit 2018 eine negative Divergenz im Vergleich zum Dow Jones Industrial Average (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) ausgebildet hätten, seien mittlerweile handfeste charttechnische Ausstiegssignale zu beklagen. Für einen ersten Schlag ins Kontor hätten dabei der Bruch des Aufwärtstrends seit 2009 sowie das Abgleiten unter den Durchschnitt der letzten 38 Monate (akt. bei 10.436 bzw. 10.139 Punkten) gesorgt. Zu Wochenbeginn sei Transport-Index nun aber auch unter das Tief vom Dezember 2018 bei 8.637 Punkten gerutscht. Damit müsse die Kursentwicklung der letzten drei Jahre unter Strich als große Toppformation interpretiert werden, welche ein rechnerisches Abschlagspotenzial von knapp 3.000 Punkten bereithalte. Damit könne selbst ein Test des Tiefs von 2016 bei 6.403 Punkten nicht ausgeschlossen werden. Per Saldo befinde sich der Dow Jones Transportation in schwierigem charttechnischem Fahrwasser. Diese Einschätzung würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt erst dann negieren, wenn die Nackenlinie der großen Toppformation bei 8.637 Punkten zurückerobert würde. (13.03.2020/ac/a/m)



