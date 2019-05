Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Markante Widerstandszone voraus - auf diesen einfachen Nenner lässt sich die charttechnische Ausgangssituation des Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) verdichten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So hätten die amerikanischen Standardwerte nach dem dynamischen Start ins Börsenjahr 2019 nun die wichtigen Barrieren aus dem Hoch von Anfang 2018 (26.617 Punkte) und dem bisherigen Allzeithoch (26.952 Punkte) unmittelbar vor der Brust. Ein Sprung über die angeführten Hürden sei aktuell kein leichtes Unterfangen. Als Bremsklotz fungiere aktuell die traditionell saisonal herausfordernde Phase im Mai/Juni. Mit Blick auf den Dekaden- bzw. den Präsidentschaftszyklus sei eine Atempause derzeit das wahrscheinlichste Szenario. In die gleiche Kerbe würden aktuell verschiedene quantitative Indikatoren schlagen. Weder der RSI noch der MACD würden das jüngste Verlaufshoch bei 26.696 Punkten bestätigen, so dass sich im Vergleich zum eigentlichen Chartverlauf eine klassische negative Divergenz ergebe. Dieses Verhaltensmuster spreche für einen hohen Reifegrad der Rally seit dem 2. Weihnachtstag 2018. Die 200-Tage-Linie (akt. bei 25.411 Punkten) stecke in diesem Umfeld die nächste wichtige Unterstützung ab. (08.05.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



mehr >