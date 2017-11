Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Die Bullen sollten versuchen, die Unterstützung 23.512 zu halten, um nicht Gefahr zu laufen, wieder in die Zone 23.450 bis 23.353 zu fallen. Der Widerstand 23.565 müsse herausgenommen werden, hier könnten auch die Bären aktiv werden. Oberhalb würden dann die Ziele 23.662 und 23.744 warten.



Für die Bären würden die Experten die beste Möglichkeit sehen, an der 23.565 antizyklisch den Markt zu übernehmen und dann dynamisch unter die 23.512 zu laufen. Bei einem Retest sollte diese Marke dann die Bären unterstützen und die 23.450 könne erneut angegriffen werden. Ein erneutes Eindringen in die Zone 23.450/ 23.353 wäre als sehr bärisch einzuordnen.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.565, 23.662, 23.744, 23.813

Unterstützungen: 23.536/524/512, 23.477/450/430/41, 23.384/353/345/318



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.565 (23.662) bis 23.512 (23.411) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (03.11.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones stand zur Eröffnung der Amerikaner in der Box zwischen 23.450 und 23.353 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Diese sei dann auch gleich zum Börsenstart komplett abgearbeitet worden und dann sei es oben raus mit direktem Retest der 23.450 gegangen. Danach seien noch die Ziele 23.489, 23.503 und 23.524 abgeholt worden. Damit habe der Fahrplan für die Bullen gut gehalten, auch wenn die 23.484 nicht direkt gereicht habe für die Bullen.TH: 23.526 (Vortag: 23.515)/ TT: 23.343 (Vortag: 23.383)/ Range: 183 Pkte (Vortag: 132 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 23.450/23.526/ Tief: 23.384/23.343Der Index scheine seine Seitwärtsphase abgeschlossen zu haben. Es sei ein Tagesschluss oberhalb der Range geschafft worden. Somit seien die Bullen wieder am Steuer.