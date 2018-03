Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 24.940/25.010 und damit unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 25.000-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann versuchen, die 25.025/28, die 25.050/55 und dann die 25.078/82 Punkte zu erreichen. Schaffe es der Dow, sich über die 25.078/82 Punkte zu schieben, so wären die 25.105/09, die 25.133/37 und dann die 25.158/62 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Gehe es über die 25.158/62 Punkte, so wären die 25.187/90 und dann die 25.199/204 Punkte die nächsten Anlaufziele. Sollte der Dow Jones bis in den Bereich der 25.180/204 Punkte laufen, so könnten sich speziell hier Rücksetzer einstellen, bzw. die Aufwärtsbewegung könnte hier auch beendet sein. Schaffe der Indes es, sich über die 25.199/204 Punkte zu schieben, so wären die 25.222/25, die 25.245/48, die 25.267/70 und dann die 25.287/90 Punkte die nächsten Anlaufziele. Bei ausgeprägter Dynamik könnten auch noch die 25.300/03, die 25.318/21 und dann die 25.333/36 Punkte erreicht werden.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 25.000-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 24.980/76, die 24.956/53, das Tagestief von gestern und dann die 24.928/25 Punkte erreichen. Unter der 24.928/25-Punkte-Marke wären die 24.909/05, die 24.888/85, die 24.868/65 und dann die 24.850/47 Punkte die nächsten Anlaufziele. Unter der 24.850/47-Punkte-Marke wären dann die 24.829/25, die 24.813/09, die 24.789/85 und die 24.767/64, bzw. bei ausgeprägter Schwäche auch die 24.750/45 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 25.106 bzw. bei 25.240/84 als auch bei 25.348/73 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.447 als auch bei 25.456 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 24.954 als auch bei 24.718 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.642/08 als auch bei 24.551 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 25.190 (25.321) bis 24.880 (24.750) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (14.03.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 25.150/25.270 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich am frühen Nachmittag weiter nach Norden schieben können. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es dann bis zu OK des Keils gegangen. Der Dow habe es aber nicht geschafft, sich über dieses Level zu schieben, sondern sei hier abgewiesen worden. Es sei dann eine Schwächephase gefolgt, die bis zum Abend angehalten und den Index unter die 25.000 Punkte geführt habe.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 25.359/64 Punkte weiter bis an die 25.381/85 Punkte laufen könnte. Die 25.359/64 Punkte seien überwunden worden, das nächste Anlaufziel sei jedoch um 5 Punkte verfehlt worden. Damit habe das Setup nicht optimal gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten 24.957/54 Punkte hingegen fast an das nächste Anlaufziel bei 24.941/37 Punkten gegangen. Hier habe das Setup besser gepasst.Tageshoch: 25.376 (Vortag 25.506) Tagestief: 24.942 (Vortag: 25.148) Range: 434 Pkte (Vortag: 358 Pkte)Der Dow Jones habe sich über die EMA20/50 und EMA200 im 4h-Chart schieben können, sei gestern aber wieder unter diese Linien gefallen. Er habe sich aber in den letzten Handelstagen verkeilt. Gesten sei er an die OK des Keils erneut gelaufen und von hier aus wieder nach unten abgeprallt. Denkbar sei, dass sich der Index noch eine ganz Zeit in diesem Keil aufhalten könnte und damit eine Range von aktuell 25.350 bis 24.700 Punkte abbilden könnte. Sollte er den Keil regelwidrig nach oben auflösen, so wären die 25.500/750 Punkte die ersten Anlaufziele auf der Oberseite. Rücksetzer könnten im kurzfristigen Zeitfenster bis an die 25.180/100 Punkte gehen.