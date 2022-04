Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In ihren Analysen berücksichtigen die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt regelmäßig auch saisonale bzw. zyklische Einflussfaktoren.



Insbesondere der Dekaden- und der US-Präsidentschaftszyklus, als die wichtigsten beiden Zyklen überhaupt, würden dabei unter die Lupe genommen. Dieser Blick sei aktuell besonders spannend, denn sowohl der US-Wahlzyklus als auch der typische Verlauf des "2er-Jahres" würden im 2. Quartal saisonalen Gegenwind signalisieren. Während das Verlaufsmuster aller US-Zwischenwahljahre für den Dow Jones® (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) eine moderate Korrektur von Mitte April bis Ende Juni vorziehe, beinhalte der Durchschnittsverlauf der Jahre 1902, 1912, 1922, 2012 im 2. Quartal größere Rückschlaggefahren. Im Mittel müsse der Dow Jones® einen Kursabschlag von rund 7% hinnehmen. Interessant sei dabei, dass die beiden bekanntesten Zyklen "Hand in Hand gehen" würden.



Die saisonale Schnittmenge zwischen US-Präsidentschaftszyklus und Dekadenzyklus verdeutliche also, dass die Herausforderungen des bisherigen Investmentjahrgangs 2022 Anlegerinnen und Anlegern im 2. Quartal erhalten bleiben dürften. Statt eines echten "Frühlingserwachens" drohe den amerikanischen Standardwerten vielmehr eine saisonale Dürreperiode. (04.04.2022/ac/a/m)



