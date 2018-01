Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 26.445/26.410 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 26.410-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Index dann die 26.429/32 und dann die 26.444/47 Punkte bzw. das Tageshoch von gestern erreichen. Könne sich der Dow Jones heute über die 26.457 Punkte schieben, so wären die 26.477/80, die 26.499/502 und im Nachgang dessen die 26.515/18 Punkte die nächsten Anlaufziele. Über der 26.515/18 Punkte könnte der Index dann die 26.530/33, die 26.545/48 und dann die 26.564/67 Punkte erreichen. Bei ausgesprochener Dynamik wäre auch ein Erreichen der 26.579/82 der 26.591/94 und der 26.605/08 Punkte denkbar.



Könne der Dow Jones sich heute nicht über der 26.410-Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer die 26.380/77, die 26.348/45, die 26.322/19, die 26.305/02 Punkte und dann die 26.289/86 erreichen. Gehe es heute unter die 26.289/86 Punkte, so könnte der Dow Jones bis an die 26.272/69, die 26.252/49 und dann die 26.227/24 bzw. die 26.208/05 Punkte laufen. Unter der 26.208/05 Punkte wären die nächsten Anlaufmarken bei 26.185/82, bei 26.175/72 und bei 26.157/54 Punkten zu suchen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 26.420/44 als auch bei 26.530 Punkte zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 26.621 als auch bei 26.725 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 26.140 als auch bei 26.084 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 25.907 als auch bei 25.843 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts/aufwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



26.457 (26.579) bis 26.348 (26.252) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (26.01.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte gestern Morgen bei 26.310/26.250 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe gestern Morgen sein Tagestief markiert und sei von hier aus in dynamischen Impulsen angestiegen. Er habe bis zur Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag die 26.400 Punkte erreicht und habe sich erneut über diese Marke schieben können. Mit Aufnahme des Handels sei es dann in dynamischen Impulsen wieder zurück unter die 26.300 Punkte gegangen. Den Bullen sei es aber gelungen den Index bei 26.260 Punkten zu stabilisieren und wieder über die Abbruchstelle zu schieben. Selbstverständlich habe der Index am Abend ein neues ATH markiert. Von hier sei es dann erneut knapp unter die 26.300 Punkte gegangen, bevor die Bullen den Dow Jones erneut zurück über die 26.400 Punkte geschoben hätten.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 26.444/47 Punkte weiter bis an die 26.460/63 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Punkte verfehlt worden. Die Rücksetzer seien nicht wesentlich unter die 26.250 Punkte gegangen, die Anlaufziele der Experten auf der Unterseite seien damit nicht erreicht worden.Tageshoch: 26.457 (Vortag: 26.391) / Tagestief: 26.242 (Vortag: 26.105) / Range: 215 Pkte (Vortag: 286 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 26.345/26.457 / Tief: 26.092/26.242Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag: