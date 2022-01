Paris (www.aktiencheck.de) - Die US-Verbraucherpreise stiegen im Dezember um stattliche 7 Prozent - und damit auf das höchste Niveau seit 1982, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Quartalszahlen könnten Dow Jones zusätzlich stützenUntermauern könnte diese Marktsicht die in diesen Tagen anlaufendende Berichtssaison. Würden es schaffen, die börsennotierten Unternehmen trotz der anhaltenden Corona-Pandemie, der Lieferschwierigkeiten und der steigenden Preise, solide Zahlenwerke zu präsentieren, dürften Aktien auch in den nächsten Monaten das Maß aller Dinge bleiben. Und: Blicke man langfristig auf den Dow Jones, sehe man einen etablierten Aufwärtstrend. Anleger würden gut daran tun, sich auch weiterhin daran zu orientieren. Angesichts der weiterhin nicht zu unterschätzenden Unsicherheit könnte die Volatilität in den kommenden Monaten allerdings zunehmen. Der Dow Jones sollte aber trotzdem ein vielversprechendes Investment bleiben. (14.01.2022/ac/a/m)