Ausblick für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 25.000/24.600 und damit über dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 24.600 Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann 24.648/51, die 24.687/90 und dann die 24.710/13 Punkte erreichen. Mit dem Überwinden der 24.710/13 Punkte könnte der Index dann die 24.743/46, die 24.778/81, die 24.828/31 und dann die 24.858/61 Punkte erreichen. Über der 24.851/61 Punkte-Marke könnte der Dow Jones dann die 24.888/91, die 24.923/26, die 24.948/51 und dann den Bereich bei 24.978/81, bzw. bei 24.990/93 Punkte erreichen. Sollte der Index bis hier hin laufen, so könnten sich hier erneute Rücksetzer einstellen. Werde das Level aber in dynamischen Impulsen angelaufen, könnte der Dow auch noch die 25.025/28, die 25.060/63, die 25.090/93 und dann die 25.115/18 Punkte erreichen.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 24.600 Punkte-Marke etablieren, so könnten die Rücksetzer zunächst die 24.560/57, die 24.525/22, die 24.5498/95 und dann die 24.454/51 Punkte erreichen. Mit dem Unterschreiten der 24.454/51 Punkte wäre der Weg an die 24.430/27, an die 24.410/07, an die 24.378/75 und an die 24.313/10 Punkte frei. Unter der 24.313/10 Punkte kämen dann die 24.280/77, die 24.248/45, die 24.224/21 und die 24.198/95 Punkte als weitere Anlaufbereiche in Betracht.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 24.954 als auch bei 25.044 Punkte zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.105 als auch bei 25.242 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 24.987 als auch bei 24.842 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.628 als auch bei 23.473 Punkten zu finden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



24.831 (24.993) bis 24.410 (24.313) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (07.02.2018/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones notierte gestern Morgen bei 23.500/24.100 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich gestern nach den Verlusten des Vortags deutlich erholen können. Er habe am Vormittag zunächst noch einmal zurückgesetzt, um dann mit Aufnahme des Handels am Nachmittag zunächst bis in den Bereich der 24.400/500 zu steigen. In den letzten zwei Stunden sei es dann hoch bis knapp an die 25.000 Punkte gegangen.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Index mit dem Überschreiten der 24.424/27 Punkte weiter bis maximal an die 24.444/47 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe bis zum Abend eingestellt, dass Level sei erreicht und in den letzten beiden Handelsstunden deutlich überschritten worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite nicht gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 23.606/03 Punkte unter das maximale Anlaufziel auf der Unterseite bei 23.580/77 Punkten gegangen. Auch gestern sei der Handel von großer Vola und einer großen Range geprägt gewesen.TH: 24.950 (Vortag: 25.529)/ TT: 23.552 (Vortag: 23.751)/ Range: 1.398 Pkte (Vortag: 1.778 Pkte)Abgleich der Range (erwartet/Ist) Hoch: 24.424/25.950/ Tief: 23.580/23.552Der Dow Jones habe sich gestern, eigentlich wie erwartet, erholen können. Allerdings würden die Kursmuster vermitteln, dass die Bewegung rein technischer Natur gewesen sei. In der Vergangenheit seien größere Rücksetzer überzeugender zurückgekauft worden. Das könnte bedeuten, dass der Dow Jones in den nächsten Handelstagen noch einmal eine Abwärtsstrecke ausbilden könnte. Ob die das Tief bei 23.150 Punkten erreiche, müsse abgewartet werden.