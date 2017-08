Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 21.660/730 Punkten. Damit liege er unter dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.



Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über der 21.700 Punkte-Marke zu schieben und dort zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie dann versuchen, die 21.723/26, die 21.741/44, die 21.755/58 und dann die 21.767/70 Punkte zu erreichen. Im Zuge von dynamischen Bewegungen könnte der Index auch die 21.780/83 und die 21.795/98 Punkte erreichen. Im Bereich der 21.770/95 Punkte könnten sich Rücksetzer einstellen. Schaffe es der Dow Jones, sich über die 21.795/98 Punkte zu schieben, so könnte er dann die 21.804/08, die 21.822/25 und dann die 21.838/42 Punkte erreichen. Eventuell könnte es sogar bis zur 12.852/55 Punkte reichen. Spätestens hier erwarte man, dass sich Rücksetzer einstellen würden und die Aufwärtsbewegung für heute beendet sei.



Gelinge es der Dow Jones heute nicht, sich über der 21.700 Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 21.682/78 und dann die 21.666/63, die 21.642/38, die 21.623/20 und dann die 21.604/00 Punkte erreichen könnte. Komme es hier zu keinen Erholungen, so könnten sich weitere Abgaben einstellen die bis 21.585/80 bzw. die 21.562/58 und die 21.540/35 Punkte erreichen könnten. Unter der 21.540/35 Punkte wären dann die 21.525/20, die 21.508/05, die 21.492/89 und dann die 21.474/71 Punkte die nächsten Anlaufziele.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 21.755/87 als auch bei 21.803/22/55/66/79 Punkten zu finden. Weitere Widerstände würden sich bei 21.903 als auch bei 21.915 Punkten befinden.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 21.674/38 als auch bei 21.573/55/27/29 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 21.492/67/50/44 und bei 21.394 Punkten befinden.



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ abwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



21.758 (21.795) bis 21.604 (21.562) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (29.08.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 21.820/21.780 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe am Morgen zunächst sein TT ausgebildet, um von dort aus wieder in Richtung der 21.800 Punkte zu laufen. Dieses Level habe er am frühen Nachmittag überwinden können. Er sei bis zur Aufnahme des offiziellen Handels weiter angestiegen. Mit der Eröffnung habe er sein TH markiert, habe dieses aber rasch wieder aufgegeben und sei erneut unter die 21.800 Punkte gerutscht. Er habe sich dann einige Stunden im Dunstkreis dieser Marke seitwärts bewegt.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow mit dem Überschreiten der 21.867/70 Punkte weiter bis in den Bereich der 21.880/85 Punkte laufen könnte. Die 21.870 Punkte hätten überwunden werden können, das nächste Anlaufziel sei aber nicht erreicht worden. Damit habe das Setup auf der Oberseite nicht gegriffen. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der die 21.687/84 hingegen exakt an den nächsten Anlaufbereich bei 21.667/64 Punkten gegangen. Hier habe das Setup sehr gut gepasst.TH: 21.876 (Vortag: 21.905)/ TT: 21.766 (Vortag: 21.769)/ Range: 110 Pkte (Vortag: 136 Pkte)Die letzten drei Tageskerzen beim Dow Jones könnten bärisch interpretiert werden. Der Index habe es nicht geschafft, sich über die 20 Tages-Linie im Daily zu schieben. Damit habe er sich fest unter dieser Linie etabliert. Erholungen könnten allerdings durchaus bis in diesem Bereich laufen (aktuell bei 21.840/35 Punkten). Nachdem der Dow Jones über Wochen und Monaten immer über der 20 Tages-Linie geblieben sei, bzw. bei Rücksetzern immer rasch darüber habe schieben können, habe sich das Bild jetzt geändert. Aktuell spreche wenig dafür, dass es der Index kurzfristig schaffe, sich erneut über die 21.900/50 Punkte zu schieben. Die Risiken auf der Unterseite seien aktuell höher einzuschätzen. Die Rücksetzer könnten durchaus in den Bereich der 21.490/400 Punkte laufen. Ein TS unter dieser Marke würde auf weitere Abgaben hindeuten.Einschätzung für den heutigen Handelstag: