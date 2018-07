Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die 200-Tages-Linie (akt. bei 24.545 Punkten) hat sich beim Dow Jones in diesem Jahr bereits drei Mal als solide Unterstützung erwiesen - zuletzt Ende Juni/Anfang Juli, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Unter dem Strich habe der Dow Jones damit letztlich auch den Aufwärtstrend seit Februar 2016 (akt. bei 24.939 Punkten) verteidigen können. Doch nicht nur das: Aktuell würden die amerikanischen Standardwerte ein einem nachhaltigen Sprung über die Hochpunkte von März und Juni bei 25.449/25.403 Punkten arbeiten. Bestätige sich der Befreiungsschlag, dann wäre gleichzeitig die Bodenbildung der letzten Monate abgeschlossen. Rückenwind würden aktuell die quantitativen Indikatoren liefern. So seien sowohl der RSI als auch der MACD freundlich zu interpretieren. Perspektivisch dürfte das Aktienbarometer Kurs auf sein bisheriges Allzeithoch bei 26.617 Punkten nehmen. Die Bedeutung dieser Zielmarke werde noch zusätzlich durch die knapp darunter angesiedelte Kurslücke von Ende Januar bei 26.338/26.435 Punkten untermauert. Um den o. g. Rekordstand nicht doch noch aus dem Augen zu verlieren, sollten der Dow Jones in Zukunft die Kombination aus dem Haussetrend seit Anfang 2016 und der 200-Tages-Linie nicht mehr unterschreiten. (27.07.2018/ac/a/m)