Im Dow seien die Bullen wieder hinter dem Steuer und hätten fast gestern schon das Allzeithoch attackieren können. Sofern nun kein Doppeltop oder ein Falsebreak auf der Oberseite gespielt werde, dürfte die Korrektur abgeschlossen sein und es gehe gleich im Bullmodus weiter von AZH zu AZH.



Einschätzung für den heutigen Handelstag:



Im besten Fall würden die Bullen über der Marke von 23.527 Punkten bleiben. Erst darunter gebe es Hoffnung für die Bären. Werde die 23.624 rausgenommen, könnten die Ziele 23.663, 23.744 und 23.813 abgeholt werden.



Die Bären sollten versuchen, die 23.527 zu durchdringen, um dann die Ziele 23.512, 23.473, 23.447, 23.430, 23.384 und 23.354 abzuarbeiten. Nach den beiden letzten Handelstagen dürfte dies allerding eine schwere Aufgabe werden.



Widerstände und Unterstützungen:



Widerstände: 23.608/624/662, 23.744, 23.813



Unterstützungen: 23.591/543/527/512, 23.473/447/430, 23.384/363/354/318



Die Experten würden heute mit einem seitwärts/ aufwärts gerichteten Markt rechnen. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



23.663 (23.744) bis 23.527 (23.353) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (22.11.2017/ac/a/m)







Und damit liege das Tageshoch von gestern nur sieben Punkte unter dem Allzeithoch.