Der Ausblick der Experten für den heutigen Handelstag:



Der Dow Jones notiere heute Morgen im Bereich der 24.840/24.900 und damit auf dem Niveau der Frühbörse am Freitagmorgen. Die Bullen könnten heute zunächst versuchen, den Index über der 24.860-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnte der Dow Jones dann 24.878/81, die 24.898/902, die 24.923/26 und dann die 24.945/49 Punkte erreichen. Gelinge es dem Index, sich über dieses Level zu schieben, so könnte er dann die 24.969/73, die 24.985/88, die 25.001/05 und dann das Tageshoch vom Freitag anlaufen. Komme es hier zu keinen Rücksetzern, so wären die 25.079/83, die 25.107/10, die 25.124/27, die 25.138/41, die 25.159/63 und dann die 25.178/81 Punkte weitere Anlaufziele.



Könne sich der Dow Jones heute nicht über der 24.860-Punkte-Marke etablieren, so könnten zunächst die 24.842/38, die 24.821/17 und die 24.802/798 Punkte die nächsten Anlaufmarken sein. Würden im Bereich der 24.802/798 Punkte Erholungen aber fehlschlagen, so wären die 24.778/75, die 24.765/61, die 24.748/45, die 24.727/24 und die 24.709/06 Punkte die nächsten Anlaufziele. Unter der 24.709/06-Punkte-Marke könnte der Index dann die 24.687/84 und dann die 24.658/55, die 24.628/25, die 24.598/95 bzw. die 24.578/75 Punkte erreichen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die Widerstände beim Dow Jones seien heute bei 25.075 als auch bei 25.106/29 Punkten zu finden. Weitere Widerstände gebe es bei 25.211 als auch bei 25.348 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 24.841 als auch bei 24.779/37 Punkten zu suchen. Weitere Unterstützungen seien bei 24.696/42/08 als auch bei 24.551 Punkten zu finden.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts gerichteten Markt. Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen. 24.988 (25.031) bis 24.745 (24.625) Punkte sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (19.03.2018/ac/a/m)





Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) notierte am Freitagmorgen bei 24.930/24.820 Punkten, so die Experten von "day-trading-live.de".Der Index habe sich bis zum Mittag kaum bewegt. Mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag sei es dann in kleineren Impulsen aufwärts gegangen. Allerdings sei es nicht wesentlich weiter als 25.031 Punkte gegangen. Von hier aus habe der Index dann wieder zurückgesetzt und sei bei 24.937 Punkten aus dem Wochenhandel gegangen.Die Experten von "day-trading-live.de" hatten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 25.001/05 Punkte weiter bis dann an die 25.025/28 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei um 3 Punkte überschritten worden. Die Rücksetzer seien nicht unter die 24.840 Punkte gegangen, die Anlaufziele der Experten auf der Unterseite seien damit nicht angelaufen worden.Tageshoch: 25.031 (Vortag 25.055) Tagestief: 24.844 (Vortag: 24.752) Range: 187 Pkte (Vortag: 303 Pkte)Der Dow Jones habe sich in den letzten beiden Handelstagen der letzten Woche sukzessive an der UK seines Keils nach oben bewegen können. Die Range sei am Freitag besonders klein gewesen. Es sei dem Dow Jones aber nicht gelungen, sich nachhaltig über die Kanalunterkante zu schieben. Erschwerend komme hinzu, dass der Index im 4h-Chart jetzt unter der EMA200/50 und der EMA20 notiere. Das mache es deutlich schwerer, sich nach Norden zu befreien. Wahrscheinlicher könnte es sein, dass es in den nächsten Handelstagen eher in Richtung Süden gehe. Die Bullen hätten hier versagt. Erst über der 25.050-Punkte-Marke habe der Index etwas Luft nach oben. Aufhellen würde sich der Chart erst mit dem Überschreiten der 25.300-Punkte-Marke auf Tagesschlussbasis.