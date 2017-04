Denkbar sei, dass die Bullen heute zunächst versuchen könnten, den Index über die 20.650-Punkte-Marke zu etablieren. Gelinge dies, so könnten sie im Nachgang dessen versuchen, das Tageshoch von gestern zu bestätigen. Komme es bei 20.665 Punkten zu keinem Rücksetzer, so wären die 20.681/83 und die 20.695/98 Punkte die nächsten Anlaufmarken. Mit dem Überschreiten der 20.698 Punkte wären dann die 20.718/22, die 20.734/37, die 20.746/48 und dann die 20.759/62 bzw. die 20.775/77 Punkte die nächsten relevanten Anlaufmarken.



Schaffe es der Dow Jones heute nicht, sich über der 20.650-Punkte-Marke zu etablieren, wäre mit Abgaben zu rechnen, die bis 20.635/32, 20.618/15, 20.604/00 und dann bis 20.585/80 Punkte gehen könnten. Unter der 20.580-Punkte-Marke wären die 20.669/65, die 20.555/50 und dann die 20.530/25 Punkte die weiteren Anlaufmarken. Bei 20.550 und bei 20.525 Punkten bestünden gute Chancen der Stabilisierung und der Erholung. Würden diese sich aber nicht einstellen und rutsche der Index unter die 20.525 Punkte, wäre das Tagestief von gestern die nächste relevante Anlaufmarke. Mit dem Unterschreiten der 20.509 Punkte hätte der Dow das Potenzial noch bis 20.487/85, bis 20.471/67, bis 20.454/50 und dann bis 20.444/40 Punkte zu laufen.



Widerstände und Unterstützungen:



Die aktuellen Widerstände seien heute bei 20.744/62 als auch bei 20.908/41/88 Punkten zu finden. Weitere Widerstände befänden sich bei 21.030 bzw. bei 21.113/31/74 Punkten.



Aktuelle Unterstützungen seien heute bei 20.580/49/14 als auch bei 20.475 Punkten zu finden. Weitere Unterstützungen befänden sich bei 20.396 und bei 20.264 Punkten.



Die Experten von "day-trading-live.de" rechnen heute mit einem seitwärts gerichteten Markt.



Diese Einschätzung sei immer in Bezug auf die Vorbörse zu sehen.



20.698 (20.762) bis 20.618 (20.580) sei die heute von den Experten erwartete Tagesrange. (12.04.2017/ac/a/m)







Stadtlohn (www.aktiencheck.de) - Der Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) bewegte sich gestern Morgen im Bereich der 20.670/20.630 Punkte, so die Experten von "day-trading-live.de".Er habe versucht, sich zunächst weiter nach oben abzusetzen, sei aber an der 20.665-Punkte-Marke gescheitert. Hier habe er sein Tageshoch markiert. Im Nachgang dessen habe er sich zunächst in einer engen Range bewegt, die mit Aufnahme des offiziellen Handels am Nachmittag nach unten durchbrochen worden sei. Der Dow habe in dynamischen Impulsen bis fast an die 20.500 Punkte zurückgesetzt. Erst hier sei die Stabilisierung und die folgende dynamische Erholung gelungen, die wieder bis zur Abbruchstelle gegangen sei. Hier habe sich der Index dann festsetzen und bis Handelsende nicht mehr unter die 20.600 Punkte rutschen können.Die Experten hätten in ihrem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dow Jones mit dem Überschreiten der 20.648/51 Punkte weiter bis 20.665/69 Punkte laufen könnte. Diese Bewegung habe sich eingestellt, das Anlaufziel sei exakt getroffen worden, das Setup habe perfekt gepasst. Die Rücksetzer seien mit dem Unterschreiten der 20.525 Punkte ebenfalls exakt bis an den nächsten Anlaufbereich der Experten bei 20.512/08 Punkte gegangen. Auch hier habe das Setup perfekt gepasst.Tageshoch: 20.665 (Vortag: 20.752) / Tagestief: 20.509 (Vortag: 20.612) / Range: 156 Punkte (Vortag: 140 Punkte)Im Rahmen der Frühbörse bewege sich der Dow Jones heute im Bereich der 20.620/20.650. Er notiere damit auf dem Niveau der Frühbörse gestern Morgen.