Kurzprofil DowDuPont Inc.:



DowDuPont Inc. (ISIN: US26078J1007, WKN: A2DN8H, Ticker-Symbol: 6D8, NYSE-Symbol: DWDP) ist eine Holdinggesellschaft, die aus dem Zusammenschluss aus The Dow Chemical Company und DuPont Ende August 2017 hervorging. Das entstandene Unternehmen bildet eines der größten Chemieunternehmen der Welt und es wird im weiteren Verlauf eine Aufteilung des Konzerns in drei unabhängige börsennotierte Unternehmen angestrebt. Die Aufteilung soll entsprechend der drei Hauptgeschäftsfelder Agriculture, Materials Science und Specialty Products erfolgen. (05.11.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - DowDuPont-Aktienanalyse von Ulle Wörner, Investmentanalyst von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für Aktie von DowDuPont Inc. (ISIN: US26078J1007, WKN: A2DN8H, Ticker-Symbol: 6D8, NYSE-Symbol: DWDP).Kräftiges Wachstum in Q3: Im dritten Quartal habe der Umsatz durch jeweils um 5% höhere Absatzmengen und Verkaufspreise um 10% auf 20,1 Mrd. USD zugelegt (Währung -1%, Portfolio +1%), wozu wie im zweiten Quartal alle Segmente und Regionen beigetragen hätten. Das EBITDA habe neben dem organischen Wachstum insbesondere von Synergieeffekten profitiert und sich trotz einer Belastung von rund 600 Mio. USD durch gestiegene Rohstoffkosten um 19% auf 3,8 Mrd. USD verbessert. Der adj. Gewinn je Aktie sei um 35% auf 0,74 USD gestiegen und damit etwas besser ausgefallen als erwartet.Verbesserungen in allen Segmenten: Sowohl das Materials Science-Geschäft (Umsatz +13%, EBITDA +8%) als auch das Segment Specialty Products (Umsatz +8%, EBITDA +17%) hätten aufgrund eines guten organischen Wachstum kräftig zugelegt. Unterstützt durch Synergien habe sich der EBITDA-Verlust im Segment Agriculture von 239 Mio. USD in Q3 2017 auf 104 Mio. USD reduziert. Der Umsatz sei währungsbedingt nur leicht gesteigert worden (+2%).Synergieziel angehoben: In Q3 habe das Unternehmen Synergien von über 450 Mio. USD erzielt, die kumulierten Einsparungen seit dem Abschluss des Mergers würden damit bei rund 1,3 Mrd. USD liegen. Das Synergieziel sei um weitere 300 Mio. USD auf jetzt 3,6 Mrd. USD nach oben geschraubt worden. Die geplante Aufspaltung des Konzerns in drei eigenständige Unternehmen verlaufe planmäßig (Materials Science (Dow): April 2019, Agriculture (Corteva) und Specialty Products (DuPont): Juni 2019).Ausblick für 2018: Für den Umsatz rechne DowDuPont für das laufende Jahr jetzt mit einem Anstieg im hohen einstelligen Bereich (bisher: unterer zweistelliger Bereich) auf 86,5-87,0 Mrd. USD. Der Ausblick für den adj. Gewinn je Aktie (Steigerung um etwas mehr als 20%) sei hingegen bestätigt worden.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bewertet die DowDuPont-Aktie unverändert mit "halten". Das Kursziel werde von 76 USD auf 64 USD gesenkt. (Analyse vom 05.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link