Nach den Kurskapriolen, die Aktien- und Bondmärkte in der ersten Monatshälfte vollzogen, scheinen sich in den vergangenen Tagen die Gemüter der meisten Marktteilnehmer wieder beruhigt zu haben, so die Analysten der Deutschen Bank.Noch interessanter sei die Tatsache, dass dies- und jenseits des Atlantiks die Talfahrt langfristiger Anleihen bisher keine nennenswerte Gegenbewegung erfahren habe, was manche Investoren mehr bekümmere, als die Aktienerholung sie zu beruhigen vermöge. Somit würden die jüngsten Turbulenzen die Finanzgemeinde spalten: Ein Teil betreibe Ursachenforschung, ein anderer entwerfe Erholungs- und Schreckensszenarien, während manche versuchen würden, einfach zur Tagesordnung überzugehen. Wie auch immer, die Zuversicht, die die meisten Investoren noch zu Jahresbeginn ausgestrahlt hätten, sei dahin. Es herrsche Unsicherheit und Orientierungslosigkeit. Letzteres gilt auch für den Devisenhandel. Denn die klassische "Bei-Risikoanstieg-Dollar-kaufen-Strategie" habe sich diesmal nicht bewährt. Überhaupt habe man das Gefühl, der Devisenhandel wisse nicht genau, was er aus der ganzen Situation ableiten und machen solle.Unterdessen erklimme der Euro neue Höhen und hinterlasse auf seinem Weg, ob seiner ungebrochenen Stärke, weitere Fragezeichen in den Gesichtern zahlreicher Devisenhändler. Am Freitag habe er den höchsten Kurs seit Dezember 2014 markiert. Kurzfristig strebe er in seinem Aufwärtstrend weiter zwischen 1,2275/85 und 1,2705 nach oben. (19.02.2018/ac/a/m)