Der Markt für Frisch-Obst und -Gemüse werde Prognosen zufolge in Europa und Nordamerika, wo Dole 94 Prozent seiner Umsätze einfahre, 2025 ein Volumen von 400 Mrd. Dollar erreichen.



Mit einem Umsatzplus von vier Prozent - sowohl im abgelaufenen Geschäftsjahr als auch im ersten Quartal 2021 - wachse Dole schneller als der Gesamtmarkt, der in den nächsten vier Jahren im Schnitt 2,7 Prozent legen werde.



Darüber hinaus plane das Unternehmen eine Dividende zu zahlen, die im Einklang mit der Ausschüttung stehe, die Total Produce in der Vergangenheit geboten habe. Im Wertpapierprospekt heiße es außerdem, die Dividende solle "schrittweise entsprechend dem Gewinnwachstum erhöht" werden.



Dole sei ein interessanter Börsenkandidat, den DER AKTIONÄR im Auge behalten werde. Benjamin Heimlich von "Der Aktionär" setzt Dole auf die Watchlist. (Analyse vom 26.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Dole:



Dole ist ein führendes Unternehmen für den Import und Vertrieb von Früchten und Gemüse. (26.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dole-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse den Obst- und Gemüsevermarkter Dole unter die Lupe.Der Obst- und Gemüse-Produzent treibe seine Börsenpläne voran: Am Mittwoch solle das IPO an der NYSE über die Bühne gehen und Dole einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag einbringen. Mit dem Börsengang solle auch die Fusion von Dole und Total Produce (ISIN: IE00B1HDWM43, WKN: A0LEN8) zur weltweiten Nummer eins finanziert werden.Insgesamt plane das Unternehmen, 26 Mio. Aktien zwischen 20 und 23 Dollar das Stück zu platzieren. Am oberen Ende käme das IPO auf ein Emissionsvolumen von 598 Mio. Dollar und Dole auf eine Bewertung von 2,1 Mrd. Dollar.Neben Bananen und Ananas, für die das Unternehmen in Deutschland bekannt sei, umfasse das Dole-Portfolio weitere Obst- und Gemüsesorte wie Trauben, Avocados, Spargel und Karotten sowie abgepackte Salat-Mischungen.