Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dogecoin-Preis hat, wie auch der übrige Krypto-Markt, seit dem Flash-Crash am frühen Samstag zu kämpfen, so die Experten von XTB.



Während die Händler in der Lage gewesen seien, den Preis um 35% über die Tiefs vom Samstag zu drücken, habe der Verkaufsdruck am Montag wieder eingesetzt. Der Preis teste derzeit die wichtige Unterstützung bei 0,16 USD, die durch das 78,6% Fibonacci-Retracement der im Dezember 2020 gestarteten Aufwärtswelle, die untere Grenze des Abwärtstrendkanals und frühere Preisreaktionen markiert sei. Sollte ein Durchbruch nach unten erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten wichtigen Unterstützung bei 0,10 USD beschleunigen. Gelinge es den Käufern hingegen, den Abwärtstrend hier zu stoppen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 0,20 USD einsetzen. (06.12.2021/ac/a/m)



