Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dogecoin wird schon seit einiger Zeit in einer engen Preisspanne gehandelt, so die Experten von XTB.



Trotz der starken Bitcoin-Rally seit September habe Dogecoin immer noch Probleme, über 0,30 auszubrechen. Die Kryptowährung werde seit etwa einem Monat zwischen der 50-Tage-Linie und der 200-Tage-Linie gehandelt. Die 200-Tage-Linie müsse unbedingt durchbrochen werden, da diese Linie zuvor als wichtige Unterstützung gedient habe.



Dogecoin warte auf ein Signal oder einen Faktor, der zu mehr Volatilität führen könnte. Dogecoin bereite sich darauf vor, dorthin zu gehen, wo keine andere Kryptowährung zuvor gewesen sei, natürlich dank Elon Musk und SpaceX. Das Unternehmen arbeite mit den Blockchain-Startups Unizen und ZenX sowie mit dem Energietechnikunternehmen Geometric Energy Corporation zusammen, um den Doge-1-Satelliten zu bauen und in den Weltraum und auf den Mond zu bringen. Die gesamte Mission müsse in Dogecoin bezahlt werden. Die Mission sei für Anfang 2022 geplant. Wenn die Mission beginne, könnte sie ein großer Katalysator für Dogecoin sein. (11.11.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu BTC/EUR (Bitcoin / Euro)



