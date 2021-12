NASDAQ-Aktienkurs DocuSign-Aktie:

Kurzprofil DocuSign Inc.:



DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (10.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Finanzvorstand habe das Unternehmen verlassen. Mittlerweile habe es auch kleinere Verfehlungen, wie einen schlechteren Ausblick, gegeben. Die Aktie sei abgestraft worden. In den vergangenen Tagen habe man eine Gegenreaktion gesehen. Vielleicht könnte man auf dem aktuellen Niveau einsteigen und ein paar schnelle Gewinne mitnehmen. Insgesamt scheint aber das Thema momentan vorbei zu sein und man muss es ein bisschen in die Zukunft verschieben, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur DocuSign-Aktie. (Analyse vom 10.12.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze DocuSign-Aktie:Tradegate-Aktienkurs DocuSign-Aktie:134,18 EUR +1,42% (10.12.2021, 12:24)