DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) automatisiert manuelle, papierbasierte Prozesse mit der offenen, unabhängigen, standardbasierten Digital Transaction Management (DTM)-Plattform zur Verwaltung aller Aspekte dokumentierter Geschäftsvorgänge. Kunden können in wenigen Minuten neue Konten eröffnen und Kredite aufnehmen. Das Unternehmen unterstützt Banken dabei, ihren Kunden den Zugang zum Ausfüllen von Formularen, Verträgen oder Kreditdokumenten überall und jederzeit zu ermöglichen. (10.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DocuSign-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von DocuSign Inc. (ISIN: US2561631068, WKN: A2JHLZ, Ticker-Symbol: DS3, NASDAQ-Symbol: DOCU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der vergangene Monat sei vielversprechend für die Aktie von DocuSign gelaufen - rund 24 Prozent habe das US-Papier zugelegt. Am Donnerstagabend sei jedoch der nächste brutale Kursschock für die Anleger gefolgt. Rund 23 Prozent sei es im nachbörslichen Handel für die DocuSign-Aktie nach unten gegangen, denn die Q1-Zahlen seien schlechter als erwartet ausgefallen.DocuSign habe im ersten Quartal einen Umsatz in Höhe von 589 Millionen Dollar bei Gewinnen je Aktie von 0,38 Dollar erwirtschaftet. Damit habe der Spezialist für digitale Vertragssignaturen zwar beim Umsatz die Erwartungen von 582 Milliarden Dollar übertreffen können, sei beim Gewinn je Aktie jedoch unter den Schätzungen von 0,46 Dollar geblieben.Nachdem sich das Wachstum nach dem Corona-Boost verlangsamt habe, fokussiere sich das Management aktuell darauf, ihre Go-to-Market-Strategie zu optimieren. So sei beispielsweise in Nordamerika eine Reihe neuer Vertriebsleiter angestellt worden, die sich speziell um kleine und mittlere Unternehmen kümmern würden. In Verbindung mit dem Launch neuer Produkte drücke dies auf die Gewinnmargen und sorge für sinkende Nettogewinne.Die Prognose liege mit einer Umsatzspanne von 600 bis 604 Millionen Dollar im Rahmen der Analystenschätzungen von 602 Millionen Dollar.DocuSign sei mit einem Marktanteil von rund 45 Prozent der klare Marktführer bei digitalen Signaturen und dürfte auch in den kommenden Jahren überproportional wachsen. Den Kauf der DocuSign-Aktie kann man im aktuellen Marktumfeld jedoch nicht empfehlen, wie die jüngste Reaktion auf die Q1-Zahlen zeigt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link