Auf die Einstiegskurse achten

Die passenden Papiere wählen

Wie hoch wird die Dividende sein, die wir mit unserem Investment erzielen können? Nicht jedes an der Börse notierte Unternehmen schüttet einen Teil der Gewinne an die Anleger aus. Zum anderen variiert die Höhe der Ausschüttung zwischen jenen Unternehmen, die sich für diesen Weg entschieden haben. Aus dem Grund ist eine gelungene Auswahl entscheidend, um zum Erfolg zu kommen.



Letztlich gibt es eine lange Liste an Unternehmen, die mit starken Ausschüttungen auf sich aufmerksam machen können. Dazu zählt die Glücksspielbranche, welche ihre Anleger mit Dividenden locken möchte.



Passende Casino Aktien finden Privatanleger zum Beispiel im im Roundhill Sports Betting & iGaming Index. Dies bietet die Möglichkeit, in einen der am schnellsten wachsenden Sektoren zu investieren. In Deutschland sorgt ein neuer Glücksspielstaatsvertrag für den Aufschwung der Branche. Dieser brachte zuletzt viele neue Seiten hervor, wie zum Beispiel das JackpotPiraten Casino. JackpotPiraten sind eine Tochtergesellschaft der Gauselmann Gruppe und gerade dabei, sich fest in der Branche zu etablieren.



Gut diversifizieren

Ist erst einmal ein Unternehmen gefunden, das mit einer starken Dividende auf sich aufmerksam machen kann, so ist die Versuchung des Kaufs groß. Experten raten jedoch, nicht alle Hoffnungen auf ein und dasselbe Unternehmen zu lenken. Wie in jedem Depot ist es auch in dem Fall wichtig, weiterhin auf eine starke Diversifikation zu achten. Dies bedeutet, dass nach Möglichkeit unterschiedliche Unternehmen, Länder und Branchen vertreten sein sollten.



Durch dieses Prinzip wirken sich unvorhergesehene Ereignisse weniger stark auf die persönliche finanzielle Bilanz aus. Sollte die Aktie eines Unternehmens in die roten Zahlen rutschen, so gibt es noch immer andere Säulen, die diese Verluste auffangen können. So verschaffen sich besonders jene Anleger mehr Sicherheit, die dem Konzept der Börse von Anfang an eher skeptisch gegenüber eingestellt waren. Je länger außerdem der Horizont der Anlage ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ersehnte Rendite auf die Dauer verbucht werden kann. Wer früh beginnt, sichert sich aus diesem Grund einen wichtigen Vorteil. (25.02.2022/ac/a/m)









